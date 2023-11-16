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Омское метро

Подрядчик не меняется. За охрану метро и аэропорта Омск-Федоровка заплатят 1,6 млн

16 ноября 2023, 03:27
Фото: Город55
Омское метро

В Омске подрядчику заплатят 1,6 млн за охрану метро и аэропорта Омск-Федоровка

К своим обязанностям компания должна приступить с 1 января 2024 года.

Стало известно, кто займется охраной крупнейших городских долгостроев — метро и аэропорта «Омск-Федоровка». На двух объектах будет один подрядчик — частное охранное предприятие «Зенит-М». «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в ближайшее время заключит с компанией договор.

За охрану метрополитена — от станции «Красный путь» (Библиотека им. А. С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) — ЧОП получит около 616 тысяч рублей, что на 80 тысяч меньше начальной цены. Круглосуточный пост охраны с двумя охранниками должен работать с 1 января по 13 апреля 2024 года. За подрядчиком, по условиям контракта, закрепили обязанности следить за имуществом и пресекать попытки посторонних людей попасть на закрытую часть охраняемого объекта.

Охрана недостроенных зданий на территории аэропорта «Омск-Федоровка» обойдется в 970 тысяч рублей. ЧОП «Зенит-М» снизил начальную цену примерно на 100 тысяч. На объекте подрядчик должен организовать работу трех круглосуточных пунктов с 1 января по 5 апреля 2024 года. Патрулировать объекты долгостроя охранники будут как пешком, так и на двух автомобилях

Добавим, что «Зенит-М» зарегистрировали в 2004 году. Руководит и владеет ЧОПом Владимир Казикин. Компания охраняет омское метро и аэропорт в Федоровке и в 2023 году. За это ЧОПу заплатили 4,4 млн рублей.

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#Метро#Омск#Омская область#Аэропорт#Аукцион#Долгострой#ЧОП#Омск-Федоровка#Новости#Охрана#Юлия Истомина#Омское метро
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