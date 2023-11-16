Подрядчик не меняется. За охрану метро и аэропорта Омск-Федоровка заплатят 1,6 млн

За охрану метрополитена — от станции «Красный путь» (Библиотека им. А. С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) — ЧОП получит около 616 тысяч рублей, что на 80 тысяч меньше начальной цены. Круглосуточный пост охраны с двумя охранниками должен работать с 1 января по 13 апреля 2024 года. За подрядчиком, по условиям контракта, закрепили обязанности следить за имуществом и пресекать попытки посторонних людей попасть на закрытую часть охраняемого объекта.