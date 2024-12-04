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ЧОП

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«Сила русского оружия». Омский депутат открыл ЧОП под названием «Орешник»
4 декабря, 04:24
Вплавь по туннелям. Стала известна причина усиления охраны омского метрополитена
Недостроенный объект привлекает слишком много внимания.
10 марта, 11:55
2023
Подрядчик не меняется. За охрану метро и аэропорта Омск-Федоровка заплатят 1,6 млн
16 ноября 2023, 03:27
Омские ЧОПы поплатятся на 26 миллионов за махинации на торгах
Сотрудники УФАС разбирались в нюансах заключенных контрактов.
12 октября 2023, 06:40
На «Флоре» омичи украли первый куст
4 августа 2023, 05:45
Пошли на «таран». Омские ЧОПовцы использовали незаконную схему при торгах
В картельном сговоре участвовали компании «Голубые олени», «Защита» и «Дозор».
23 марта 2023, 05:04
«Хорошо посидели!». В пиццерии Омска агрессивный гость кулаком разбил ноутбук диджея
Буйный посетитель пиццерии разбил ноутбук диджея из-за музыки.
10 февраля 2023, 12:39

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