В Омске повторно ищут проектировщика для интеграции метро в транспортную сеть города

Дело в том, что УФАС встало на сторону проектно-инжиниринговой компании «Мостовик» и признало ее жалобу частично обоснованной. Из всех указанных фирмой моментов поддержали только один — в части установления требований к презентационным материалам и 3D-модели проекта.