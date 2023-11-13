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Омское метро

В Омске повторно ищут проектировщика для интеграции метро в транспортную сеть города

13 ноября 2023, 06:50
Фото: Город55
Омское метро

После жалобы «Мостовика» в Омске повторно открыли торги по интеграции метро

В прошлый раз победителем стала белорусская компания «Минскметропроект», но по предписанию антимонопольной службы итоги были аннулированы.

В Омске снова принимают заявки на аукцион по разработке проекта интеграции недостроенных объектов метрополитена в существующую городскую транспортную инфраструктуру. Цена, которую «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» готово заплатить за работу, осталась прежней — 121,37 млн рублей. Заявки на этот раз ждут до 27 ноября.

В прошлый раз победителем признали открытое акционерное общество «Минскметропроект». Белорусская компания согласилась разработать варианты использования омского метро за 120,7 млн рублей. Однако итоги аукциона пришлось аннулировать по предписанию антимонопольщиков.

Дело в том, что УФАС встало на сторону проектно-инжиниринговой компании «Мостовик» и признало ее жалобу частично обоснованной. Из всех указанных фирмой моментов поддержали только один — в части установления требований к презентационным материалам и 3D-модели проекта.

Напомним, что победителю, по условиям контракта, нужно до 24 декабря 2024 года придумать варианты интеграции омского метро. Ранее Город55 рассказывал, что допускается три варианта: вывести рельсы наружу и пустить по ним трамваи, переформатировать метро под облегченный подвижной состав легкорельсового транспорта, достроить объект и пустить подвижной состав метрополитена.

Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро
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#Общество#Транспорт#Метро#Омск#Долгострой#Госзакупки#Проект#Новости#Юлия Истомина#Омское метро
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