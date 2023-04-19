Охранять омское метро и аэропорт в Федоровке снова будет «Зенит-М»

Стало известно, кто займется охраной двух крупнейших долгостроев — метро и аэропорта «Омск-Федоровка» во второй половине 2023 года. Казенное учреждение «Управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» подвело итоги торгов по объектам. Охрану решили доверить одной компании, в совокупности ей заплатят около 4,4 млн рублей.