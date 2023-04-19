Охранять омское метро и аэропорт в Федоровке снова будет «Зенит-М»

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Стало известно, кто займется охраной двух крупнейших долгостроев — метро и аэропорта «Омск-Федоровка» во второй половине 2023 года. Казенное учреждение «Управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» подвело итоги торгов по объектам. Охрану решили доверить одной компании, в совокупности ей заплатят около 4,4 млн рублей.
На аукцион по охране территории аэропорта «Омск-Федоровка» заявились пять компаний. Победитель «Зенит-М» снизил начальную цену на 147 тысяч. В итоге ЧОП получит 3 129 889,86 рублей. Охранять объекты предстоит с 1 июня по 10 декабря 2023 года.
Желание заняться охраной первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал» изъявили четыре компании. Но предпочтение комиссия отдала частному охранному предприятию «Зенит-М». Фирма согласилась предоставить свои услуги за 1 243 882,56 рублей, снизив начальную цену на 79 тысяч рублей. Работать на объекте ЧОПу предстоит с 1 июня по 25 декабря 2023 года.
Отметим, что «Зенит-М» зарегистрировали в 2004 году. Директором и единственным учредителем компании является Владимир Казикин.
Кстати, в 2020-м Омское УФАС признало картелем соглашение между ООО ЧОП «Зенит-М» и ООО ЧОП «Зенит-Л» для победы на торгах по охране метромоста, подземного перехода у библиотеки Пушкина и недостроенного аэропорта. Компания Кизикина тогда заработала по четырем контрактам около 7 млн рублей.