Исполнял воинский долг. В октябре на СВО погиб 36-летний боец из Омской области

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Этой осенью на территории специальной военной операции погиб житель Омской области Станислав Рыбин. В декабре 2023 года ему бы исполнилось 36 лет. Гибель наступила 26 октября.
Об этом на своей личной странице сообщила специалист по работе с молодежью Нововаршавского района Елена Толстых. Известно, что Станислав родился в поселке Большегривское, получил среднее общее образование. У него был опыт в рядах РА.
Местные жители сообщили, что прощание с бойцом состоялось вчера, 15 ноября. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.