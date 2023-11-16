Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

иллюстрация

Исполнял воинский долг. В октябре на СВО погиб 36-летний боец из Омской области

16 ноября 2023, 09:53
Фото: Город55
иллюстрация

В октябре на СВО погиб 36-летний боец из Омской области

Прощание с участником специальной военной операции состоялось накануне, сообщили земляки погибшего.

Этой осенью на территории специальной военной операции погиб житель Омской области Станислав Рыбин. В декабре 2023 года ему бы исполнилось 36 лет. Гибель наступила 26 октября.

Об этом на своей личной странице сообщила специалист по работе с молодежью Нововаршавского района Елена Толстых. Известно, что Станислав родился в поселке Большегривское, получил среднее общее образование. У него был опыт в рядах РА.

Местные жители сообщили, что прощание с бойцом состоялось вчера, 15 ноября. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.

#Происшествия#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Боец СВО#Участник СВО
Подпишитесь
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
Сегодня, 03:30
Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса
Сегодня, 04:31
Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона
Сегодня, 08:01
Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
Сегодня, 08:15
Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения
Сегодня, 04:57
Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление
Сегодня, 06:53