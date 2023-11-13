Остались четверо детей. В Омской области простились с бойцом СВО

Учителя Овчаренко рассказали, что он мечтал о службе в армии с детства, для чего в последующем сделал коррекцию зрения. В школе он всем запомнился честным и порядочным человеком. На территории Куликовской средней школы в скором времени поставят мемориальную доску, посвященную Овчаренко.