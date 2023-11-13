Остались четверо детей. В Омской области простились с бойцом СВО

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Этой осенью на территории специальной военной операции погиб 35-летний житель Омской области. Дмитрий Овчаренко являлся выпускником Омского танкового института. На днях состоялось прощание с бойцом.
Майор Овчаренко погиб 29 октября, но родственники узнали об этом через неделю. Похороны организовали в селе Куликово (Калачинский район). Их посетили порядка 500 человек. Помимо родных бойца присутствовали на мероприятии также его сослуживцы и односельчане.
Учителя Овчаренко рассказали, что он мечтал о службе в армии с детства, для чего в последующем сделал коррекцию зрения. В школе он всем запомнился честным и порядочным человеком. На территории Куликовской средней школы в скором времени поставят мемориальную доску, посвященную Овчаренко.
«Дмитрий был настоящим русским офицером, который всегда переживал за своих подчиненных. Он погиб за то, чтобы могли жить мы», — цитирует руководителя калачинской организации «Боевое братство» Сергея Хрякова «Омск-информ».
Родственники бойца рассказали, что он погиб при спасении раненных товарищей. Омич находился у эвакуационного танка, когда на поле боя прилетел украинский дрон с кассетным боеприпасом. Его сослуживцам удалось при этом выжить. Он руководил штурмовым отрядом, а в последние дни ждал звание подполковника.
Дома у бойца остались жена и четверо детей. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.