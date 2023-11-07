Падали, но поднимались. В Омске после пандемии оживает индустрия деловых встреч

В Омске главной площадкой для разнообразных форумов, конференций и встреч стал областной конгресс-холл. Его построили в 2011 году, а в конце 2019-го провели реконструкцию конференц-залов. Всего их четыре, все стационарные и оборудованы современной ауди-и видеотехникой. Самый большой из них — зал пленарных заседаний на 450 человек. Это самая вместительная площадка в городе. Ее аренда обойдется в 10 200 рублей за час, включая стандартное оснащение. Место под кофе-брейк, использование дополнительного оборудования, услуги персонала — например, администратора, гардеробщика или уборщицы — оплачиваются отдельно. Еще здесь есть четыре переговорных на 10-20 участников. Арендовать такую можно за 500 рублей в час.