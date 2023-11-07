Падали, но поднимались. В Омске после пандемии оживает индустрия деловых встреч

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
По данным ВНИЦ R&C, в России около 1,15 млн квадратных метров профессиональных выставочных площадей. Больше 70% из них сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. На остальные 87 субъектов приходится всего 310 тысяч квадратных метров выставочных пространств.
«Порядка 40 городов имеют возможность проводить такого рода мероприятия, но, конечно, этого пока еще недостаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности, в том числе и международного уровня», — говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
При этом ивент-индустрия сильнее других пострадала от пандемии. ВНИЦ R&C сообщает, что в 2020 году она обрушилась почти на 80 млрд рублей. Однако именно рынок деловых мероприятий восстанавливается стремительнее других. Уже в 2021 году он прибавил более 40% и составил 182,1 млрд рублей, в прошлом году — около 197,5 млрд рублей, а в этом, по прогнозам экспертов, вернется к доковидным значениям — около 210 млрд рублей.
Профессионалы дела
В Омске главной площадкой для разнообразных форумов, конференций и встреч стал областной конгресс-холл. Его построили в 2011 году, а в конце 2019-го провели реконструкцию конференц-залов. Всего их четыре, все стационарные и оборудованы современной ауди-и видеотехникой. Самый большой из них — зал пленарных заседаний на 450 человек. Это самая вместительная площадка в городе. Ее аренда обойдется в 10 200 рублей за час, включая стандартное оснащение. Место под кофе-брейк, использование дополнительного оборудования, услуги персонала — например, администратора, гардеробщика или уборщицы — оплачиваются отдельно. Еще здесь есть четыре переговорных на 10-20 участников. Арендовать такую можно за 500 рублей в час.
Гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун отмечал, что пандемия отразилась на всей конгрессно-выставочной отрасли в целом, наметив новые векторы развития. В 2020 году таким вектором стал онлайн-формат. Организация провела несколько крупных конгрессов и форумов на виртуальной площадке.
«Период пандемии показал, что быстрое реагирование и умение адаптироваться важнее всего. Так, в 2021 году наша команда провела более 120 гибридных мероприятий — онлайн и офлайн. Трансляции форумов, конференций, семинаров смотрели более 75 000 человек», — рассказала специалист по продвижению Агентства развития и инвестиций Омской области Анастасия Петухова.
В 2022 году в конгресс-холле прошло уже более 120 деловых мероприятий, около 20 из них были международного уровня — с участием представителей Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Кореи, Греции, Китая, Индии. События посетили свыше 50 тысяч человек. Год от года количество событий увеличивается. Агентство развития и инвестиций Омской области не только предоставляет площадку для проведения деловых мероприятий, но и выступает организатором таких событий, как «АгроОмск», форум «Свое дело — твой успех», а также готовит делегации Омской области к иногородним выставкам. Одной из них стала международная деловая выставка InRussia-2023 на Ставрополье.
Однако с выставочной деятельностью непосредственно на омской площадке сейчас проблемы. Дело в том, что в 2017 году по решению правительства Омской области у Агентства безвозмездно изъяли 7600 квадратных метров выставочных площадей под создание регионального исторического парка «Россия — моя история». Чтобы перевезти его в другое место требуется 150 млн рублей, которых в наличии у бюджета пока нет, и в ближайший год вопрос вряд ли решится.
Где еще?
Согласно информации Правительства РФ, организацией деловых мероприятий в стране занимаются 1,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и 3,2 тысячи компаний. Всего же в отрасли занято около 20 тысяч человек.
«Вокруг конгрессно-выставочной деятельности есть еще порядка 40 тысяч компаний и предпринимателей, которые оказывают различные услуги по подготовке и проведению этих мероприятий», — отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Традиционно бизнес-встречи и конференции проводятся в отелях. В Омске особо заточен на проведение деловых мероприятий «Турист». В нем четыре конференц-зала и один выставочный. Они рассчитаны на разное количество гостей — от 55 до 280.
Своеобразный рекордсмен по количеству конференц-залов среди отелей — «Ибис». Здесь их пять, все разной вместимости. Самый большой из них — «Маяковский» — рассчитан на 100 гостей.
Двумя залами располагает и новая гостиница в центре — 50/60. Здесь вместимость до 80 человек. Возможен гибридный формат мероприятия — с подключением онлайн до 100 человек.
В 4-звездочном отеле Cosmos, который открылся на Набережной Тухачевского 1 ноября, тоже имеется многофункциональный современный конференц-зал «Спутник» с рекордной для гостиниц вместимостью в 300 человек. Зал способен принимать как международные конференции, так и региональные семинары, превращаться в лекторий. О том, что индустрия оживает, свидетельствует и тот факт, что в новой гостинице уже есть бронирования для проведения мероприятий на 2025 год.
Конференц-холл, где можно арендовать зал или переговорную для событий любого формата, есть и у городской «Точки кипения». Напомним, что пространства для мероприятий в рамках научно-технологической повестки предоставляются центром развития стартапов бесплатно. В конференц-холле же сдаются в аренду три зала — малый, средний и большой, они расположены на двух этажах офисного здания на Жукова, 21. Их максимальная вместимость — 200 человек. Команда «Точки кипения» готова помочь с организацией мероприятия, дополнить его трансляцией, кейтерингом. Как рассказала лидер «Точки кипения» Полина Харламова, конференц-холл заработал всего год назад, но здесь уже проходит от 30 до 60 мероприятий в месяц.
Какие тенденции?
По данным ТПП России, индустрия деловых встреч приносит мегаполисам в четыре раза больше средств, чем организация других массовых мероприятий, а вклад отрасли в мировой ВВП приближается к 300 млрд евро. Однако сейчас доля России на рынке международных конгрессов — менее 1%.
В Торгово-промышленной палате считают, что деловые мероприятия — это, в том числе, инструмент укрепления внешнеэкономических связей. А чтобы привлекать иностранных партнеров в страну, прежде всего, регионам нужно больше кадров и профессиональных площадей. Не помешает и помощь властей.
«В мире сегодня происходит где-то порядка 8 000 серьезных, крупных конгрессно-выставочных мероприятий, на Россию приходится порядка 100 такого рода международных мероприятий. Естественно, здесь есть над чем работать, куда расти. В частности, это субсидирование участия различных экспонентов в выставках. Мы работаем на федеральном уровне с министерствами, у каждого министерства есть средства для проведения и поддержания выставок. Работаем с региональными властями, чтобы поддерживали предпринимателей, тех, которые стремятся участвовать в этих выставках», — отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В сентябре этого года правительство утвердило Стратегию развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года. В ней обозначены основные проблемы отрасли — нехватка профессиональных кадров, инфраструктуры в регионах, доступных и качественных выставочных услуг. В течение полугода федеральная власть и регионы должны представить план, как достичь целей стратегии. Согласно документу, за 7 лет рынок должен вырасти до 280 миллиардов рублей, пополниться 10 тысячами профессиональных кадров, а доля России на мировом рынке конгрессных мероприятий увеличится до 1,5%.