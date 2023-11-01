С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos

На втором этаже разместились тренажерный зал (для гостей работает круглосуточно и включен в стоимость проживания), просторный конференц-зал на 300 человек, две переговорные комнаты «Белка» и «Стрелка», но попасть в них сегодня не получилось, так как они были заняты первыми лицами региона. В холле второго этажа, оборудованном диванами и столиками, можно устраивать, например, кофе-брейк.