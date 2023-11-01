С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В среду, 1 ноября, в Омске на Набережной Тухачевского, 10 открылась четырехзвездочная гостиница Cosmos. Ее открытие откладывалось несколько раз, но сегодня отель распахнул свои двери для гостей. В нашем материале — рассказываем, как прошло торжественное открытие, и показываем, как выглядит гостиница снаружи и внутри.
Строительство этой гостиницы анонсировали более трех лет назад. Инвестором выступила компания АФК «Система», которой владеет российский миллиардер Владимир Евтушенков. Его на торжественной открытии не было, но мероприятие посетили губернатор Омской области Виталий Хоценко с женой Аленой, мэр Омска Сергей Шелест, председатель Омского горсовета Владимир Корбут, президент Cosmos Hotel Group (входит в состав АФК «Система») Александр Биба и гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов.
По мнению губернатора, отель получил отличное название, которое вызывает немало ассоциаций с Омском: на заводе в городе производится ракета «Ангара», стенд на международной выставке в Москве на ВДНХ назвали «Омск — ты просто космос». Хоценко рассчитывает, что эта гостиница станет отличным местом для проведения различных мероприятий — культурных, спортивных, как всероссийского, так и международного масштаба.
Отель Cosmos Omsk Hotel реализовали с участием корпорации Туризм.РФ, при механизмах поддержки правительства России. Он входит в состав нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: 190 номеров в Омске — первый вклад в достижении цели нацпроекта.
«Успешное завершение любого бизнес-проекта — это праздник. Появление такого прекрасного здания в Омске, конечно, будет способствовать притяжению новых туристов. Открытие отеля увеличит количество туристических и деловых поездок в регион и создаст новый импульс для развития туризма в Сибири и на Дальнем Востоке — по прогнозам, за год гостями гостиницы станут 72 тысячи человек», — сказал Сергей Суханов.
Не обошлось без символического перерезания красной ленты, после которой, правда, произошел небольшой «конфуз» — официант не справился с подносом: бокалы с шампанским полетели вниз.
Но к моменту, когда первые лица вернулись с обзорной экскурсии, от разбитых бокалов не осталось и следа.
После окончания торжественной части все желающие могли отправиться на экскурсию по отелю, общая площадь которого превышает 10 тысяч кв. м.
На первом этаже разместился ресторан под названием Space на 188 мест, он открылся сегодня в 15 часов. Здесь на стене нанесен огромный рисунок, созданный нейросетью. Пространство ресторана заполнено столами с разноцветными креслами. Меню, как рассказала Городу55 генменеджер отеля Cosmos Оксана Быстрова, разработал 26-летний шеф-повар Антон Решетов.
Номерной фонд гостиницы составляет 190 номеров различных категорий — стандарт, улучшенный и люкс стоимостью от 4550 рублей. Жилые этажи — с 3-го по 8-й.
12 номеров оборудованы для маломобильных групп населения, по площади они немного больше, чем остальные стандартные номера. В самых простых номерах есть двуспальная кровать, телевизор, мини-холодильник, чайник, сейф, утюг с гладильной доской, халаты и тапочки.
Номер-люкс состоит из двух комнат — спальни и гостиной с диваном и телевизором. В отличие от стандартных здесь есть капсульная кофемашина, в мини-холодильнике в качестве комплимента безалкогольные напитки и снеки.
Из номеров, показанных в качестве примера, открывается шикарный вид на Иртыш. Его, кстати, отметил председатель Горсовета Владимир Корбут.
«Главное, вид из окна», — сказал он, осматривая номер.
Первые гости уже заселились в отель Cosmos. Также, несмотря на недавнее открытие, уже есть бронирования на 2025 год для проведения мероприятий.
«Первые гости, которые бронировали номера, заселились. Они не из Омска», — отметила генменеджер гостиницы Оксана Быстрова.
На втором этаже разместились тренажерный зал (для гостей работает круглосуточно и включен в стоимость проживания), просторный конференц-зал на 300 человек, две переговорные комнаты «Белка» и «Стрелка», но попасть в них сегодня не получилось, так как они были заняты первыми лицами региона. В холле второго этажа, оборудованном диванами и столиками, можно устраивать, например, кофе-брейк.
Пока пустует 9-й этаж, но там планируют открыть ресторан на крыше — ориентировочно летом 2024 года.
Добавим, что строительство четырехзвездочной гостиницы на Набережной Тухачевского обошлось в 2,7 млрд рублей. Дату ее открытия неоднократно переносили: с конца 2022-начала 2023-го на июнь, а затем и на сентябрь.
«Это не благотворительный проект, а коммерческий. Наш выбор пал, что это должен быть комбинированный отель как для туристов, которые приезжают в город, так и для делового круга. Наша корпорация: сказала — сделала. Да, мы немного сменили сроки, но это было сделано для того, чтобы наш отель получился более качественным с точки зрения сервиса», — пояснил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.
Вопрос с благоустройством и обещанным сквером рядом с отелем пока открытый. Но Александр Биба заверил, что они с администрацией «в плотной дружбе и связи», и будут обсуждать вопрос дальнейшего развития и других интересных взаимовыгодных проектов.
В сеть Cosmos Hotel Group, кстати, входит более 35 отелей в 20 российских городах. До конца 2023 года также собираются открыть отель в Адлере и Санкт-Петербурге, а в 2024-м — запланированы два открытия в Москве.