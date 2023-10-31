Незаконное сокращение. Жительницы Омской области подали в суд на бывшего работодателя

После сокращения женщин, директор принял на работу трех человек, которые выполняют те же трудовые обязанности, на тех же, только переименованных, должностях. Это было обоснованно тем, что новые сотрудники были приняты на работу уже по гражданско-правовому договору, в который не входит компенсация отпусков и больничных.