Незаконное сокращение. Жительницы Омской области подали в суд на бывшего работодателя

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В заявлении женщины указали, что были приняты на должности сторожей «Усть-Ишимский лесхоз» в 2013 и 2017 годах. В их обязанности входила охрана территории организации, также отопление административного здания в зимний период. Однако, несмотря на исправное выполнение обязанностей, в феврале 2023 года работодатель «сократил» сотрудниц без веской на то причины.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, объясняя это тем, что увольнение было совершено для оптимизации штатной структуры и сокращения расходов.
После сокращения женщин, директор принял на работу трех человек, которые выполняют те же трудовые обязанности, на тех же, только переименованных, должностях. Это было обоснованно тем, что новые сотрудники были приняты на работу уже по гражданско-правовому договору, в который не входит компенсация отпусков и больничных.
Этот факт установил районный суд, однако суммы начисленной зарплаты уволенных меньше, чем суммы выплат новым работникам. Соответственно, оптимизации расходов в учреждении не произошло, а причин и оснований для сокращения должностей сторожей не имелось. Суд пришел к выводу, что увольнения были произведены незаконно.
После разбирательства женщин восстановили на работе, а с ответчика — директора лесхоза — взыскали заработную плату за период вынужденного прогула в размере более 115 000 рублей и компенсация морального вреда в размере 15 000 рублей в пользу каждой, сообщили в пресс-службе судов Омской области.