Роскошь в виде омлета. В Омске продолжает сокращаться количество яиц

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Омские статистики представили информацию о производстве продукции животноводства в январе — сентябре 2023 года. Наблюдается рост показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В регионе произведено почти 130 тысяч тонн мяса и более 480 тысяч тонн молока. Увеличение объемов связано с развитием свиноводства и приростом продуктивности коров молочного стада.
А вот яиц в Омской области стало меньше. Сокращение почти на 36 миллионов штук. Всего — около 626 миллионов, это на 5,4% меньше показателей 2022 года. Причина — снижение яйценоскости кур-несушек.
Напомним, ранее мы приводили данные местных статистиков о строительстве жилья в регионе.