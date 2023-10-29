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Published Сегодня, 06:53

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иллюстрация

Роскошь в виде омлета. В Омске продолжает сокращаться количество яиц

29 октября 2023, 06:53
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на 5,4% сократился выпуск яиц

Аналитики привели данные по яйцам, мясу и молоку в регионе.

Омские статистики представили информацию о производстве продукции животноводства в январе — сентябре 2023 года. Наблюдается рост показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В регионе произведено почти 130 тысяч тонн мяса и более 480 тысяч тонн молока. Увеличение объемов связано с развитием свиноводства и приростом продуктивности коров молочного стада.

А вот яиц в Омской области стало меньше. Сокращение почти на 36 миллионов штук. Всего — около 626 миллионов, это на 5,4% меньше показателей 2022 года. Причина — снижение яйценоскости кур-несушек.

Напомним, ранее мы приводили данные местных статистиков о строительстве жилья в регионе.

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#Экономика#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Омскстат#Статистика#Новости#Яйца
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