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иллюстрация

Частные дома на 160 «квадратов». Что строят люди и фирмы в Омской области

29 октября 2023, 05:56
Фото: Midjourney
иллюстрация

В 2023 году в Омской области построили 578 тысяч жилых «квадратов»

В этом году построено на 7% больше жилья, чем в 2022.

Омскстат представил данные о жилищном строительстве в январе — сентябре 2023 года. Всего введено 5 556 квартир. Общая площадь — 578 тысяч квадратных метров. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Застройщики возвели 2 868 квартир. Средний размер — 52 «квадрата». Сами же омичи построили 2 688 жилых помещений средней площадью в 160 квадратных метров.

По 33% от всех зданий пришлось на 10-этажные и выше 17 этажей. 17% — 12-16-этажные. Жители региона сами возводили преимущественно частные дома, таковых 59%.

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#Общество#Омск#Омская область#Омскстат#Строительство#Статистика#Жилье#Новости
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