Частные дома на 160 «квадратов». Что строят люди и фирмы в Омской области

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Омскстат представил данные о жилищном строительстве в январе — сентябре 2023 года. Всего введено 5 556 квартир. Общая площадь — 578 тысяч квадратных метров. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Застройщики возвели 2 868 квартир. Средний размер — 52 «квадрата». Сами же омичи построили 2 688 жилых помещений средней площадью в 160 квадратных метров.
По 33% от всех зданий пришлось на 10-этажные и выше 17 этажей. 17% — 12-16-этажные. Жители региона сами возводили преимущественно частные дома, таковых 59%.