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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

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Стало известно, насколько сильно сократились траты омичей в текущем году

27 октября 2023, 09:26
Фото: 1MI
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За текущий год большинство омичей стали меньше тратить и больше экономить

Во время опроса каждый второй житель города отметил, что за последний год стал бережнее относиться к своим финансам.

Так, по результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы «SuperJob», 47% омичей стали больше экономить. При этом больше тратить стали только 13% опрошенных. Еще у 27% респондентов финансовая ситуация за год не изменилась.

Интересно, что «режима экономии» стали чаще придерживаются мужчины, среди них 50% стремятся к сокращению расходов, в то время как среди опрошенных женщин экономят 45%.

Омичи старше 45 лет стремятся к экономии чаще более молодых горожан, респонденты младше 34 лет же предпочитают больше тратить и меньше экономить.

Также, в ходе опроса стало ясно, что, чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 41% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 58% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.

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#Омск#Омская область#Финансы#Деньги#Финансовая грамотность#Новости#Анастасия Баянова#Экономия#Режим экономии
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