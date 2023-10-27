Стало известно, насколько сильно сократились траты омичей в текущем году

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Так, по результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы «SuperJob», 47% омичей стали больше экономить. При этом больше тратить стали только 13% опрошенных. Еще у 27% респондентов финансовая ситуация за год не изменилась.
Интересно, что «режима экономии» стали чаще придерживаются мужчины, среди них 50% стремятся к сокращению расходов, в то время как среди опрошенных женщин экономят 45%.
Омичи старше 45 лет стремятся к экономии чаще более молодых горожан, респонденты младше 34 лет же предпочитают больше тратить и меньше экономить.
Также, в ходе опроса стало ясно, что, чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 41% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 58% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.