Еще 10 млн за участок. В Омской области ищут владельца для готового на 10% долгостроя

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
В Тюкалинске выставили на торги объект незавершенного строительства. Здание площадью застройки 11905 кв. м находится на улице Ленина, 144. Объект вошел в программу приватизации государственного и муниципального имущества, продать его рассчитывают за 18,8 млн рублей.
На огороженном забором участке есть только свайное поле. Степень готовности объекта незавершенного строительства в Тюкалинске составляет 10%. За земельный участок под зданием придется заплатить отдельно — 10,678 млн рублей.
Землю площадью 48980 кв. м разрешается использовать для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства и религии.
Подписывая договор купли-продажи, покупатель должен будет согласиться, что у него нет претензий к фактическому состоянию и качеству здания и земельного участка, и они пригодны для использования по назначению.
В минимущества Омской области Городу55 рассказали, что объект незавершенного строительства был включен в областную программу приватизации в 2017 году по предложению министерства труда и социального развития. Попытки продать долгострой с земельным участком предпринимались в 2018, 2019 и 2020 года.
«Объект выставлялся на открытый аукцион по приватизации 6 раз. Ранее объявленные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок», — добавила пресс-секретарь минимущества Вера Шнякина.
На этот раз победителя собираются выбрать 29 ноября.
Ранее Город55 рассказывал о еще одном долгострое, но уже в Омске. Объект на пересечении улиц Конева и Ватутина продают за 35 млн рублей. Стройка здесь стартовала еще в 2010-х, планировалось, что на участке появится гараж.