Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Иллюстрация

Еще 10 млн за участок. В Омской области ищут владельца для готового на 10% долгостроя

27 октября 2023, 04:43
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омской области за 29 млн рублей продают готовый на 10% долгострой с участком

Объект незавершенного строительства вошел в программу приватизации.

В Тюкалинске выставили на торги объект незавершенного строительства. Здание площадью застройки 11905 кв. м находится на улице Ленина, 144. Объект вошел в программу приватизации государственного и муниципального имущества, продать его рассчитывают за 18,8 млн рублей.

На огороженном забором участке есть только свайное поле. Степень готовности объекта незавершенного строительства в Тюкалинске составляет 10%. За земельный участок под зданием придется заплатить отдельно — 10,678 млн рублей.

Объект незавершенного строительстваОбъект незавершенного строительства
Объект незавершенного строительстваОбъект незавершенного строительства
Объект незавершенного строительства
Фото: torgi.gov.ru

Землю площадью 48980 кв. м разрешается использовать для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства и религии.

Земельный участок под продаваемым объектомЗемельный участок под продаваемым объектом
Земельный участок под продаваемым объектом
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Подписывая договор купли-продажи, покупатель должен будет согласиться, что у него нет претензий к фактическому состоянию и качеству здания и земельного участка, и они пригодны для использования по назначению.

В минимущества Омской области Городу55 рассказали, что объект незавершенного строительства был включен в областную программу приватизации в 2017 году по предложению министерства труда и социального развития. Попытки продать долгострой с земельным участком предпринимались в 2018, 2019 и 2020 года.

«Объект выставлялся на открытый аукцион по приватизации 6 раз. Ранее объявленные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок», — добавила пресс-секретарь минимущества Вера Шнякина.

На этот раз победителя собираются выбрать 29 ноября.

Ранее Город55 рассказывал о еще одном долгострое, но уже в Омске. Объект на пересечении улиц Конева и Ватутина продают за 35 млн рублей. Стройка здесь стартовала еще в 2010-х, планировалось, что на участке появится гараж.

Есть только забор. В Омске долгострой на Конева с участком продают за 35 млн рублей
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Продажа#Долгострой#Торги#Земельный участок#Новости#Приватизация#Министерство имущественных отношений#Тюкалинский район#Юлия Истомина
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43