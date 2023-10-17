Есть только забор. В Омске долгострой на Конева с участком продают за 35 млн рублей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В Омске за 35 млн рублей выставили на продажу объект незавершенного строительства, расположенный на пересечении улиц Конева и Ватутина. За эту цену, как следует из объявления, покупатель также получит право аренды земельного участка с кадастровым номером 55:36:110107:1049 площадью 5696 кв. м.
«Земельный участок находится в аренде у города с правом последующего выкупа. Аренда под строительство по декабрь 2028 годa. Послe ввода в эксплуатацию объекта аренда бессрочно либо выкуп по льготной цене», — пишет продавец.
Земельный участок в 12-м микрорайоне предназначен под строительство объекта коммерческой недвижимости от 1 до 5 этажей: торгового центра, магазина, автосалона или гаража.
Землю для строительства гаража передали в аренду еще в 2006 году, с этого момента вокруг участка только появился забор. Сам объект незавершенного строительства готов на 8%.
В администрации Омска Городу55 рассказали, что долгострой был продан на аукционе в октябре 2022 года. Победителем признали индивидуального предпринимателя Алексея Манника, объект достался ему за 2,565 млн рублей.
«Проведена государственная регистрация права собственности на данный объект, объект находится в частной собственности», — прокомментировали в городской администрации.
Предприниматель специализируется на розничной торговле непродовольственными товарами. Ему принадлежат компании «Масломаркет» (Омск), «Автоматизация бизнеса» (Москва) и «Ритоли Рус» (Краснодар). Последние две фирмы Манник зарегистрировал летом 2023 года.
Добавим, что во время проведения торгов сообщалось, что срок договора аренды земельного участка истек 13 мая 2021 года. А новый собственник объекта незавершенного строительства так и не заключил договор аренды. Поэтому депимущества собирается обязать его сделать это через суд.