Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Долгострой

Есть только забор. В Омске долгострой на Конева с участком продают за 35 млн рублей

17 октября 2023, 06:41
Фото: Город55
Долгострой

Готовый на 8% долгострой на Левобережье Омска продают с землей за 35 млн рублей

В октябре прошлого года объект незавершенного строительства разыграли на торгах.

В Омске за 35 млн рублей выставили на продажу объект незавершенного строительства, расположенный на пересечении улиц Конева и Ватутина. За эту цену, как следует из объявления, покупатель также получит право аренды земельного участка с кадастровым номером 55:36:110107:1049 площадью 5696 кв. м.

«Земельный участок находится в аренде у города с правом последующего выкупа. Аренда под строительство по декабрь 2028 годa. Послe ввода в эксплуатацию объекта аренда бессрочно либо выкуп по льготной цене», — пишет продавец.
Земельный участок, где находится долгостройЗемельный участок, где находится долгострой
Земельный участок, где находится долгострой
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Земельный участок в 12-м микрорайоне предназначен под строительство объекта коммерческой недвижимости от 1 до 5 этажей: торгового центра, магазина, автосалона или гаража.

Землю для строительства гаража передали в аренду еще в 2006 году, с этого момента вокруг участка только появился забор. Сам объект незавершенного строительства готов на 8%.

Объект незавершенного строительстваОбъект незавершенного строительства
Объект незавершенного строительства
Фото: Скриншот сайта Авито

В администрации Омска Городу55 рассказали, что долгострой был продан на аукционе в октябре 2022 года. Победителем признали индивидуального предпринимателя Алексея Манника, объект достался ему за 2,565 млн рублей.

«Проведена государственная регистрация права собственности на данный объект, объект находится в частной собственности», — прокомментировали в городской администрации.

Предприниматель специализируется на розничной торговле непродовольственными товарами. Ему принадлежат компании «Масломаркет» (Омск), «Автоматизация бизнеса» (Москва) и «Ритоли Рус» (Краснодар). Последние две фирмы Манник зарегистрировал летом 2023 года.

Добавим, что во время проведения торгов сообщалось, что срок договора аренды земельного участка истек 13 мая 2021 года. А новый собственник объекта незавершенного строительства так и не заключил договор аренды. Поэтому депимущества собирается обязать его сделать это через суд.

В Омске продают семь помещений в цоколе жилого дома
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Строительство#Продажа#Долгострой#Предприниматель#Новости#Объявление#Гараж#Юлия Истомина
Подпишитесь
Молчать опасно. В Омской области с кровли Любинской школы обрушилась штукатурка
Сегодня, 06:21
«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами
Сегодня, 05:25
В Омске на Левобережье в здание бывшего строймаркета OBI заедет магазин техники DNS
Сегодня, 05:38
Автомеханики и рабочие. Стало известно, каких специалистов не хватает в Омске
Сегодня, 04:18
Один человек погиб, двое в больнице. В Омске на Московке произошло смертельное ДТП
Сегодня, 02:16
Омские депутаты одобрили акционирование «Муниципальных рынков»
Сегодня, 04:24