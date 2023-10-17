Есть только забор. В Омске долгострой на Конева с участком продают за 35 млн рублей

В Омске за 35 млн рублей выставили на продажу объект незавершенного строительства, расположенный на пересечении улиц Конева и Ватутина. За эту цену, как следует из объявления, покупатель также получит право аренды земельного участка с кадастровым номером 55:36:110107:1049 площадью 5696 кв. м.