«Таких денег нет». Кормилец высказался о перспективе повышении стоимости проезда

Posted Вчера, 09:36
Published Вчера, 09:36
Modified Вчера, 10:05
Updated Вчера, 10:05
Директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец рассказал о вероятности повышения стоимости проезда. По его словам, пока что сотрудники ведомства к этому прибегать не планируют. Он рассуждал об этом в контексте регулируемых тарифов.
Как отметил глава департамента в разговоре с «Коммерческими вестями», никто не обещал, что до 2020 года все городские маршруты переведут на регулируемые тарифы. Отметим, что перевозчиков при этом лишают возможности самостоятельно менять стоимость проезда. В транспорте по регулируемому тарифу пассажиры могут пользоваться льготами, картой «Омска» и безлимитными проездными. В салоне у водителей по этим маршрутам есть терминал для безналичной оплаты.
«На сегодняшний день в Омске 60% пассажирских перевозок осуществляется частным бизнесом. Оставшиеся 40% пассажиров перевозит муниципальный транспорт — ПП № 8 и „Электрический транспорт“. Мы не могли обещать, что всех переведем, поскольку средств на это в бюджете не хватает. Можем говорить только о постепенной работе в данном направлении», — сказал Кормилец.
Напомним, что стоимость в муниципальных автобусах при оплате картой составляет 25 рублей. При этом экономически обоснованный тариф, который утвердили в региональной экономической комиссии, равняется 48 рублям 85 копейкам.
«Если хотим, чтобы все маршруты были с регулируемым тарифом, должны на оставшиеся 62 маршрута с нерегулируемым предусмотреть средства на межтарифную разницу всем пассажирам и доплату льготникам. Подсчитаем. За 8 месяцев 2023 года ПП № 8 перевезло 38 млн пассажиров, „Электрический транспорт“ — 18 миллионов. Получается, что 84 млн пассажиров в год должны получить межтарифную разницу из городского бюджета. Таких денег нет! Другой вариант — неприятный — увеличить стоимость проезда. Но сегодня он не рассматривается», — прокомментировал ситуацию чиновник.
Одновременно с этим некоторые перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, повысили стоимость проезда. Так поступил предприниматель, курирующий маршрут № 100 («ул. Малиновского» — «Ребровка — Южная улица»). Теперь проезд в маршрутке стоит 55 рублей, повышение случилось почти в два раза.
Ранее председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян заявлял, что рынок частных перевозчиков находится в тяжелом положении. По его словам, проблема кроется в том, что компенсации за перевозку пассажиров-льготников не покрывают затраты перевозчиков. Бизнес в этих условиях не развивается.