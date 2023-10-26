«Таких денег нет». Кормилец высказался о перспективе повышении стоимости проезда

Как отметил глава департамента в разговоре с «Коммерческими вестями», никто не обещал, что до 2020 года все городские маршруты переведут на регулируемые тарифы. Отметим, что перевозчиков при этом лишают возможности самостоятельно менять стоимость проезда. В транспорте по регулируемому тарифу пассажиры могут пользоваться льготами, картой «Омска» и безлимитными проездными. В салоне у водителей по этим маршрутам есть терминал для безналичной оплаты.