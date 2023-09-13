Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По его словам, рынок частных перевозчиков сейчас находится в тяжелом положении. Дело в том, что компенсации за перевозку пассажиров-льготников не покрывают затраты перевозчиков не не способствуют развитию бизнеса.
«Долгое время компенсация была на уровне 18 рублей, за последние три года выросла до 20 рублей. При этом, для перевозчиков, работающих по регулируемому тарифу, она составляет от 36 до 45 руб за одну поездку. Естественно, расчетные затраты частных перевозчиков на перевозку одного пассажира больше. Больше и стоимость проезда: за наличный расчет — 30 рублей, по безналичному расчету — 33 рубля, но это не покрывает всех затрат перевозчика», — рассказал Геворгян.
Он также отметил, что в Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Екатеринбурге и других крупных городах частные перевозчики получают компенсацию за перевозку льготных пассажиров в размере стоимости проезда, то есть от 30 до 35 руб.
На ситуацию значительно влияет и изменение схемы движения маршруток, которое действует в 1 июля этого года. По словам председателя, из-за невозможности ездить по центральным улицам 2 частных маршрута из 18 уже прекратили свое существование. Количество автобусов на этих маршрутах сократилось на 190 единиц. Сократились и доходы: с приходом новой системы перевозчики стали получать на 30% меньше.
Частные перевозчики надеются, что этот вопрос будет решен и компенсация поднимется хотя бы до 25 рублей.
«Данная мера не решит всех наших финансовых проблем, но хотя бы позволит поддержать частных перевозчиков в наше непростое время», — отметил Геворгян.