Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске

На ситуацию значительно влияет и изменение схемы движения маршруток, которое действует в 1 июля этого года. По словам председателя, из-за невозможности ездить по центральным улицам 2 частных маршрута из 18 уже прекратили свое существование. Количество автобусов на этих маршрутах сократилось на 190 единиц. Сократились и доходы: с приходом новой системы перевозчики стали получать на 30% меньше.