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Департамент транспорта мэрии Омска

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Октябрь
Омским автолюбителям предложили альтернативные пути поездок до центра города
Это связано с недавними изменениями в схеме движения транспорта.
22 октября, 13:37
Сентябрь
Ранее отмененный и новый. С 1 января в Омске запустят еще два автобусных маршрута
9 сентября, 10:40
Август
В омском дептрансе назвали запретные для начинающих водителей улицы
Перечень включает 13 улиц, расположенных в основном в Центральном округе.
12 августа, 10:22
В Омске запретят парковаться на центральных улицах: список мест
Из-за неправильной парковки в центре города образуется большое количество пробок. В департаменте транспорта решили запретить остановку в некоторых местах.
8 августа, 08:58
Июль
Слишком маленькая зарплата. В Омске не хватает водителей на новые маршруты
29 июля, 08:02
Борются с заторами. Работу светофора на Левобережье Омска снова скорректировали
5 июля, 10:34
Июнь
Нет денег. В 2024 году на омских перекрестках не появится «вафельная разметка»
24 июня, 05:19
Без общественного транспорта. В Омске откроют перекресток Архитекторов и Степанца
15 июня, 09:42
Пока все исправны. В Омске валидаторами оснащены только 205 городских автобусов
11 июня, 07:37
Май
Дальше не поедет. Востребованный у омичей маршрут №47Н сократят с 1 июня
29 мая, 11:18
Несостоявшийся аукцион. В Омске не нашлось покупателей для простаивающих маршруток
10 мая, 10:15
Апрель
Ходят по два километра. До отдаленной остановки в Омске хотят пустить новый маршрут
8 апреля, 08:15
Март
Для минимизации заторов. На Левобережье Омска до 31 марта изменят работу светофоров
27 марта, 12:07
Для удобства водителей. В районе Октябрьского моста изменится движение транспорта
Об изменениях сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.
26 марта, 10:14
От «Поворотной» ходят полупустые. В Омске представили расписание нового маршрута №28
25 марта, 05:33
Как десять зарплат омичей. Директору ПП №8 стали платить до 306 тысяч в месяц
Стало также известно, сколько получают другие чиновники, работающие под руководством дептранса.
20 марта, 09:58
Февраль
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
21 февраля, 02:00
Декабрь 2023
Закупились автобусами. Третий маршрут возвращается к прежней схеме движения в Омске
23 декабря 2023, 04:50
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
Ноябрь 2023
Штрафы до полутора тысяч. В Омске запретят поворот с 7-й Северной на Орджоникидзе
Изменения вступают в силу в конце этой рабочей недели.
22 ноября 2023, 12:35

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