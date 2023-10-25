Омский горсовет одобрил установку сразу 4 мемориальных досок

Posted 25 октября, 09:37
Published 25 октября, 09:37
Modified 25 октября, 09:39
Updated 25 октября, 09:39
В ближайшее время в Омске станет еще больше памятных объектов. На сегодняшнем пленарном заседании городского Совета по сложившейся негласной традиции депутатам предложили целый ряд инициатив на эту тему.
В общей сложности шла речь о 4 мемориальных досках:
— на здании школы №148 с именами Алексея Медеведева и Олега Лебедева (это военные, погибшие в ходе СВО и награжденные посмертно орденами Мужества);
— на здании школы №47 с именем Николая Романишина (тоже военного, погибшего в ходе СВО и награжденного посмертно орденом Мужества);
— на здании Академии экономики и предпринимательства с именем профессора Александра Барановского (основателя этого вуза);
— на здании городской больницы №2 с именем Николая Юргеля (покойного главврача).
Во всех этих случаях уже есть одобрение топонимической комиссии, есть источники финансирования: доски будут содержаться за счет заведений, на зданиях которых их разместят, а изготовление и установку оплатят разные юридические и физические лица. В частности, мемориальная доска с именем Николая Романишина уже изготовлена на деньги депутата Сергея Дроздова. Получено и одобрение профильного комитета Горсовета (по социальным вопросам).
Депутаты единогласно одобрили все эти инициативы. Отметим, что решения о новых мемориальных досках принимаются практически на каждом пленарном заседании Омского горсовета. Однажды депутаты даже приняли решение о необходимости выработки единой концепции, в рамках которой должны создаваться и устанавливаться объекты такого рода, но о конкретных подвижках в этом вопросе пока ничего не известно.