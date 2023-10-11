В Омске появится мемориальная доска с именами сразу двух кавалеров ордена Мужества

Из документов, которые есть в распоряжении Города55, следует, что на мемориальной доске будут имена двух омичей — Алексея Медведева и Олега Лебедева. Оба были военными (Медведев — морским пехотинцем, Лебедев — десантником), участвовали в военной операции в Сирии и погибли в прошлом году, во время специальной военной операции. Посмертно они были награждены орденами Мужества.