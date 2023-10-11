В Омске появится мемориальная доска с именами сразу двух кавалеров ордена Мужества

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам, которое пройдет 12 октября, будут обсуждать возможность установки мемориальной доски на здании одной из общеобразовательных школ. Представление за подписью мэра Омска Сергея Шелеста было внесено в последний момент — сегодня, 11 октября.
Из документов, которые есть в распоряжении Города55, следует, что на мемориальной доске будут имена двух омичей — Алексея Медведева и Олега Лебедева. Оба были военными (Медведев — морским пехотинцем, Лебедев — десантником), участвовали в военной операции в Сирии и погибли в прошлом году, во время специальной военной операции. Посмертно они были награждены орденами Мужества.
— Установка мемориальной доски увековечит память об А. А. Медведеве и О. А. Лебедеве, — говорится в пояснительной записке, — а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.
Мемориальную доску хотят установить на здании школы № 148, где Медведев и Лебедев в свое время учились. Расходы по ее изготовлению и установке берет на себя ИП О. С. Никифорова, а расходы на содержание — школа.
Отметим, что комитет по социальным вопросам регулярно рассматривает предложения такого рода и неизменно одобряет их. Окончательные решения (тоже всегда положительные) принимаются на пленарных заседаниях городского Совета.