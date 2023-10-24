Как проходят роды по ОМС и действительно ли они бесплатные

После того, как на свет появился малыш, за женщиной наблюдает врач акушер-гинеколог послеродового отделения. Врач-неонатолог рассказывает роженице о том, как ухаживать за младенцем и осматривает его. Если и с мамой, и с ребенком все хорошо, в послеродовом отделении они будут находиться вместе и спустя несколько дней после родов поедут домой. Выписка мамы и новорожденного проходит в специальном помещении, где их встречают родные. Как правило, это комнаты с красивым интерьером, где можно сделать фотографии на память.