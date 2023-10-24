Как проходят роды по ОМС и действительно ли они бесплатные

Posted 24 октября, 12:55
Published 24 октября, 12:55
Modified 24 октября, 12:58
Updated 24 октября, 12:58
Роды по полису ОМС принимают по всей стране, однако далеко не каждая роженица знает тонкости этого процесса и объем медицинских услуг, которые можно получить по полису. Так, например, существует установленный список услуг, положенных каждой женщине, при родах по ОМС.
Первое, что позволяет сделать полис — выбрать место проведения родов. Каждая роженица имеет право самостоятельно определиться с местом появления малыша на свет. Но, несмотря на это, в большинстве случаев женщину направляют рожать в то медучреждение, которое прикреплено к женской консультации, где она наблюдалась. Смысл этого очень прост и логичен — возможность сделать медицинскую помощь более эффективной.
Однако если женщина по каким-то причинам желает родить в другом учреждении, она вправе это сделать. Для этого достаточно обратиться в любое родильное учреждение с полисом и обменной картой, документом, который содержит полную информацию о течении беременности.
У этого правила все же есть исключения. Так, существует категория пациенток, которые нуждаются в максимальной медицинской помощи, например, при преждевременных родах или аномалиях развития плода. В таких случаях рекомендуется рожать в перинатальном центре с самым современным оборудованием. Также к исключению относятся роженицы с серьезными заболеваниями, которым во время родов может потребоваться помощь узких специалистов. Таких пациенток обычно направляют в роддома при крупных многопрофильных больницах.
Еще одна опция, доступная каждой роженице — посещение курсов по подготовке к родам. Они созданы для того, чтобы избавить женщину от страха и других негативных эмоций, связанных с беременностью, и психологически подготовить ее к родам. Такие занятия обычно проводятся в женских консультациях и роддомах, к которым они прикреплены.
Госпитализация при родах по ОМС может проходить двумя-путями. Первый — плановое «сохранение» в больнице, его назначают роженицам, имеющим для этого показания. Второй — поступление в медицинское учреждение со схватками. Для оформления потребуются паспорт, полис и обменная карта, а при плановой госпитализации — еще и направление врача.
То, что недоступно женщине при родах по ОМС — выбор врача, принимающего роды. Этот процесс проходит под контролем врачей дежурной бригады в родильном боксе, сопровождает роды в таком случае дежурная акушерка.
Во время родов рядом с женщиной может находиться близкий родственник. Чтобы получить доступ в родильный дом, сопровождающему нужно будет пройти небольшое обследование. Чаще всего, роженицы берут с собой мужей, однако допускается и присутствие других близких людей, например, мамы или сестры.
После того, как на свет появился малыш, за женщиной наблюдает врач акушер-гинеколог послеродового отделения. Врач-неонатолог рассказывает роженице о том, как ухаживать за младенцем и осматривает его. Если и с мамой, и с ребенком все хорошо, в послеродовом отделении они будут находиться вместе и спустя несколько дней после родов поедут домой. Выписка мамы и новорожденного проходит в специальном помещении, где их встречают родные. Как правило, это комнаты с красивым интерьером, где можно сделать фотографии на память.