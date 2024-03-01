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Беременная

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Октябрь 2023
Обвиняемого в жестоком убийстве 18-летней беременной девушки заключили под стражу
23 октября 2023, 12:35
В Омске мужчина убил 18-летнюю беременную сожительницу во время распития алкоголя
23 октября 2023, 10:00
Жительница Тагила умерла на последнем месяце беременности после падения у подъезда
На похоронах было два гроба: для самой женщины и ее неродившегося ребенка.
7 октября 2023, 06:26
Июнь 2023
«Приехала под бой курантов». Медсестра помогла беременной омичке в новогоднюю ночь
1 января девушка уже отправилась домой.
19 июня 2023, 07:44
Май 2023
Появились подробности инцидента на Фрунзенском мосту, с которого чуть не упала омичка
25 мая 2023, 06:36
Каждая девятая омичка сталкивается с негативной реакцией работодателя на беременность
40% работодателей положительно реагируют на будущее прибавление в семье у своих сотрудниц.
8 мая 2023, 09:11

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