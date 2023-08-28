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В Сибири родился Гарри Поттер

В Сибири родился Гарри Поттер

28 августа 2023, 10:41
Фото: 1MI
Супруги по фамилии Поттер назвали сына Гарри.

На прошлой неделе в областном перинатальном центре в Кемерове родился мальчик по фамилии Гарри. Но это не самое необычное: родители мальчика носят фамилию Поттер. Как выяснил портал «Сибдепо», супруги Сергей и Алина вместе работают в «Кузбасском центре образования», где занимаются с детьми с проблемами слуха.

Молодые люди признаются, что никогда не были фанатами «Поттерианы».

«До появления Поттерианы моя фамилия была самой обычной, даже в первом классе, когда я увидел кассету с первым фильмом „Гарри Поттер и Философский камень“, то просто удивился совпадению фамилии», — делится мужчина.

Сергей отмечает, что никто из его родственников не догадался назвать мальчика Гарри. Теперь в семье Поттеров все-таки появился ребенок с «волшебным» именем.

«Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени», — отмечает Сергей.

Супруги добавили, что на выписку из роддома собираются устроить праздник в «сказочном» стиле.

#Общество#Омск#Роддом#Ольга Акамова#Кемерово#Гарри Поттер#Сибдепо#Поттериана#Кузбасский центр образования#Фамилия Поттер#Гарри Поттер и Философский камень#Сергей#Алина#Волшебное имя#Сказочный стиль
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