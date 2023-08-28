В Сибири родился Гарри Поттер

На прошлой неделе в областном перинатальном центре в Кемерове родился мальчик по фамилии Гарри. Но это не самое необычное: родители мальчика носят фамилию Поттер. Как выяснил портал «Сибдепо», супруги Сергей и Алина вместе работают в «Кузбасском центре образования», где занимаются с детьми с проблемами слуха.