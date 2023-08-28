В Сибири родился Гарри Поттер

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
На прошлой неделе в областном перинатальном центре в Кемерове родился мальчик по фамилии Гарри. Но это не самое необычное: родители мальчика носят фамилию Поттер. Как выяснил портал «Сибдепо», супруги Сергей и Алина вместе работают в «Кузбасском центре образования», где занимаются с детьми с проблемами слуха.
Молодые люди признаются, что никогда не были фанатами «Поттерианы».
«До появления Поттерианы моя фамилия была самой обычной, даже в первом классе, когда я увидел кассету с первым фильмом „Гарри Поттер и Философский камень“, то просто удивился совпадению фамилии», — делится мужчина.
Сергей отмечает, что никто из его родственников не догадался назвать мальчика Гарри. Теперь в семье Поттеров все-таки появился ребенок с «волшебным» именем.
«Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени», — отмечает Сергей.
Супруги добавили, что на выписку из роддома собираются устроить праздник в «сказочном» стиле.