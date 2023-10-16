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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

иллюстрация

В октябре над Омской областью будет сиять красивый метеорный поток

16 октября 2023, 06:54
Фото: Город55
иллюстрация
Лучше всего наблюдать за потоком в 20-х числах.

Жители Омской области смогут этой осенью увидеть красивое астрономическое явление. С начала октября над регионом наблюдается метеорный поток Ориониды. Он будет длиться вплоть до 7 ноября, указывается на сайте Star Walk.

Но, как уточняют астрономы, его пик придется на 21–22 октября. В течение двух дней явление будет максимально красивым. Этот поток, как правило, появляется дважды в год — весной и осенью.

Омичам советуют наблюдать на небом с двух часов ночи до рассвета. Поток, правда, может быть неярким, поэтому необходимо всматриваться. А в период с 6 по 10 октября жителям Омской области представится метеорный поток Дракониды.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Астрономия#Небо#Алина Ясинская
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