В октябре над Омской областью будет сиять красивый метеорный поток

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Жители Омской области смогут этой осенью увидеть красивое астрономическое явление. С начала октября над регионом наблюдается метеорный поток Ориониды. Он будет длиться вплоть до 7 ноября, указывается на сайте Star Walk.
Но, как уточняют астрономы, его пик придется на 21–22 октября. В течение двух дней явление будет максимально красивым. Этот поток, как правило, появляется дважды в год — весной и осенью.
Омичам советуют наблюдать на небом с двух часов ночи до рассвета. Поток, правда, может быть неярким, поэтому необходимо всматриваться. А в период с 6 по 10 октября жителям Омской области представится метеорный поток Дракониды.