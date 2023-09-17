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иллюстрация

Омичи увидели в небе запуск космического корабля с Байконура

17 сентября 2023, 03:56
Фото: 1MI
иллюстрация
Астрономы также стали свидетелями паргелия.

Известный омский астроном Владимир Крупко запечатлел запуск с космодрома Байконур корабля «Союз МС-24» с космонавтами на борту. Снимками поделился в социальных сетях.

запуск кораблязапуск корабля
запуск кораблязапуск корабля
запуск кораблязапуск корабля
запуск кораблязапуск корабля
запуск корабля
Фото: Владимир Крупко

Отметим, запуск корабля состоялся 15 сентября с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Борт пристыковался к модулю «Рассвет». Экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт НАСА Лорал О’Хара. Они стали участниками длительной экспедиции МКС-69/70/71. На станцию также доставили 120 килограммов грузов: фото- и видеоаппаратура, документы, расходные материалы, личные вещи, еда и прочее. Планируется, что корабль будет летать 192 суток. Ожидаются четыре выхода в открытый космос.

«Чудесно отдохнули у костерка, закат, паргелий, запуск», — отметил Владимир Крупко. Он и его команда также стали свидетелями паргелия — это разновидность гало. Выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Явление еще называют «солнце с ушами».

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#Космос#Омск#Омская область#Россия#Астроном#Новости#Владимир Крупко
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