Омичи увидели в небе запуск космического корабля с Байконура

Отметим, запуск корабля состоялся 15 сентября с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Борт пристыковался к модулю «Рассвет». Экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт НАСА Лорал О’Хара. Они стали участниками длительной экспедиции МКС-69/70/71. На станцию также доставили 120 килограммов грузов: фото- и видеоаппаратура, документы, расходные материалы, личные вещи, еда и прочее. Планируется, что корабль будет летать 192 суток. Ожидаются четыре выхода в открытый космос.