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Астрономия

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Ноябрь
«Огненный дождь» обрушится на Землю: когда омичам наблюдать за метеорным потоком
5 ноября, 09:06
Октябрь
Бобровая Луна. В ночь на 16 ноября омичи смогут наблюдать «именное» суперлуние
27 октября, 04:20
Оранжевая луна: почему небо над Омском стало зрелищем для астрономов
Около 50 автомобилей собралось в астрономическом лагере. Астрономы-любители и профессионалы наблюдали за редкими небесными явлениями.
22 октября, 08:47
Небесное шоу: огромная луна и яркая комета захватили внимание омичей
17 октября, 08:59
Не пропустите: яркая «охотничья луна» появится над Омском 17 октября
16 октября, 11:59
«Выглянула на пару минут»: омский астроном рассказал, как «охотиться» за кометой
16 октября, 03:55
На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность
14 октября, 07:27
Над Омском заметили необычной красоты комету
Ее можно было увидеть невооруженным глазом.
14 октября, 07:22
Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность
9 октября, 06:38
«Звездный дождь»: В Омске небо озарится сотнями метеоров
В ночь с 9 на 10 октября жители Омска смогут наблюдать пик метеорного потока Дракониды — небесное шоу, которое обещает до 15 метеоров в час.
8 октября, 08:55
Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь
5 октября, 05:12
Сентябрь
Омичам рассказали, когда над областью пролетит самая яркая комета
30 сентября, 05:15
Приготовьтесь. На омичей обрушится новый «букет неприятностей» в октябре
30 сентября, 05:13
Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье
22 сентября, 14:26
Невооруженным глазом. Омичи смогут увидеть «молодую» и очень яркую комету
22 сентября, 12:22
Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления
20 сентября, 10:56
Увидеть вторую Луну. Омичей предупредили о необычном астрономическом явлении
17 сентября, 10:59
Не было 26 тысяч лет. Омичи могут увидеть самую яркую за четверть века комету
14 сентября, 06:45
Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо
13 сентября, 04:55
Усталость, головные боли. Омичам рассказали, ждать ли магнитных бурь
12 сентября, 07:16

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