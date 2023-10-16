Реставрация аварийного дома купчихи Кузьминой может обойтись в 55 млн рублей

Здание на Театральной является объектом культурного наследия, и Куйбышевский районный суд еще в 2012 году возложил на мэрию и БУ «Городской музей „Искусство Омска“» обязанность провести там ремонтно-реставрационные работы. Город55 уже писал, что ООО «Интерстрой» разработало за 2,8 млн рублей проект полной реставрации здания, которая обойдется властям в 55,77 млн рублей.