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Реставрация аварийного дома купчихи Кузьминой может обойтись в 55 млн рублей

Реставрация аварийного дома купчихи Кузьминой может обойтись в 55 млн рублей

16 октября 2023, 06:34
Фото: yandex.map
Сейчас в городской администрации ждут денег из областного Минкульта.

В здании на улице Театральная, где расположен музей городского быта, в 2024 году может пройти реставрация. Это следует из документов, предоставленных городской администрацией городскому Совету: депутаты, состоящие в комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, запросили данные об исполнении мэрией судебных решений.

Здание на Театральной является объектом культурного наследия, и Куйбышевский районный суд еще в 2012 году возложил на мэрию и БУ «Городской музей „Искусство Омска“» обязанность провести там ремонтно-реставрационные работы. Город55 уже писал, что ООО «Интерстрой» разработало за 2,8 млн рублей проект полной реставрации здания, которая обойдется властям в 55,77 млн рублей.

— Заявка для выделения в 2024 году субсидий из федерального и регионального бюджетов в рамках национального проекта «Культура» на реконструкцию здания музея направлена в Министерство культуры Омской области, — уточняется в письме главе комитета Юрию Козловскому за подписью мэра Омска Сергея Шелеста. — Дальнейшая реставрация здания музея возможна при условии выделения ассигнований на реализацию реставрационных работ.

Таким образом, судьба объекта культурного наследия зависит сейчас от областных властей. Напомним: основателем коллекции и заведующим музеем городского быта был омский краевед Владимир Селюк, который умер в феврале 2023 года. Здание закрыто для посетителей уже 11 лет.

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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Искусство Омска
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