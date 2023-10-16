Реставрация аварийного дома купчихи Кузьминой может обойтись в 55 млн рублей

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
В здании на улице Театральная, где расположен музей городского быта, в 2024 году может пройти реставрация. Это следует из документов, предоставленных городской администрацией городскому Совету: депутаты, состоящие в комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, запросили данные об исполнении мэрией судебных решений.
Здание на Театральной является объектом культурного наследия, и Куйбышевский районный суд еще в 2012 году возложил на мэрию и БУ «Городской музей „Искусство Омска“» обязанность провести там ремонтно-реставрационные работы. Город55 уже писал, что ООО «Интерстрой» разработало за 2,8 млн рублей проект полной реставрации здания, которая обойдется властям в 55,77 млн рублей.
— Заявка для выделения в 2024 году субсидий из федерального и регионального бюджетов в рамках национального проекта «Культура» на реконструкцию здания музея направлена в Министерство культуры Омской области, — уточняется в письме главе комитета Юрию Козловскому за подписью мэра Омска Сергея Шелеста. — Дальнейшая реставрация здания музея возможна при условии выделения ассигнований на реализацию реставрационных работ.
Таким образом, судьба объекта культурного наследия зависит сейчас от областных властей. Напомним: основателем коллекции и заведующим музеем городского быта был омский краевед Владимир Селюк, который умер в феврале 2023 года. Здание закрыто для посетителей уже 11 лет.