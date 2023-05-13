В центре Омска готовятся к ремонту аварийного здания «Музея городского быта»

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Городу55 стало известно, что для одноэтажного здания на улице Театральная, 7 подготовили проект сохранения объекта культурного наследия. Видимо, здание, признанное аварийным больше 10 лет назад и все это время закрытое для посетителей, все-таки ждет ремонт.
Подготовкой проектной документации для БУ «Городской музей „Искусство Омска“, который указан в качестве застройщика, занималось зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью „Интерстрой“. Фирмой с 2003 года руководит Валерий Куликов. Он же вместе с Александром Ивановым значится в учредителях ООО.
Проект сохранения объекта культурного наследия уже получил положительное заключение экспертизы от АО «Государственная экспертиза Омской области».
Напомним, что в здании на Театральной, 7, признанным памятником истории и культуры регионального значения и известным как «Дом купчихи Кузьминой», в 2006 году разместился музей городского быта. Основателем коллекции и заведующим филиалом был омский краевед Владимир Селюк, который умер в феврале этого года.
Закрыть здание из-за его предаварийного состояния в 2012 году потребовала прокуратура. В том же году суд обязал депкультуры и депимущества совместно с музеем «Искусство Омска» восстановить деревянную усадьбу. Однако до 2022 года никаких действий не предпринималось. Процесс сдвинулся с мертвой точки только, когда был выполнен проект реставрации крыши.