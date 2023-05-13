Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Изображение материала

В центре Омска готовятся к ремонту аварийного здания «Музея городского быта»

13 мая 2023, 06:10
Фото: yandex.ru/maps
Иллюстрация
Объект признали аварийным в 2012 году, с этого времени он был закрыт для посетителей.

Городу55 стало известно, что для одноэтажного здания на улице Театральная, 7 подготовили проект сохранения объекта культурного наследия. Видимо, здание, признанное аварийным больше 10 лет назад и все это время закрытое для посетителей, все-таки ждет ремонт.

Подготовкой проектной документации для БУ «Городской музей „Искусство Омска“, который указан в качестве застройщика, занималось зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью „Интерстрой“. Фирмой с 2003 года руководит Валерий Куликов. Он же вместе с Александром Ивановым значится в учредителях ООО.

Проект сохранения объекта культурного наследия уже получил положительное заключение экспертизы от АО «Государственная экспертиза Омской области».

Напомним, что в здании на Театральной, 7, признанным памятником истории и культуры регионального значения и известным как «Дом купчихи Кузьминой», в 2006 году разместился музей городского быта. Основателем коллекции и заведующим филиалом был омский краевед Владимир Селюк, который умер в феврале этого года.

Закрыть здание из-за его предаварийного состояния в 2012 году потребовала прокуратура. В том же году суд обязал депкультуры и депимущества совместно с музеем «Искусство Омска» восстановить деревянную усадьбу. Однако до 2022 года никаких действий не предпринималось. Процесс сдвинулся с мертвой точки только, когда был выполнен проект реставрации крыши.

Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Памятники#Историческое здание#Музей#Проект#Экспертиза#Восстановление#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Контрольный пакет акций омского радиозавода Попова продали неизвестно кому
Вчера, 11:24
В Омске начальника госстройнадзора Скоробогатько исключили из нескольких комиссий
Сегодня, 03:53
В Омской области экс-руководитель МУПа незаконно заработал на дровах 2 млн рублей
Сегодня, 04:40
Нулевая заболеваемость. В 2022 году три района Омской области смогли победить сифилис
Сегодня, 07:01
Скандальная омская стримерша Кипишная перебралась жить в Москву
Вчера, 08:48