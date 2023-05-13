В центре Омска готовятся к ремонту аварийного здания «Музея городского быта»

Закрыть здание из-за его предаварийного состояния в 2012 году потребовала прокуратура. В том же году суд обязал депкультуры и депимущества совместно с музеем «Искусство Омска» восстановить деревянную усадьбу. Однако до 2022 года никаких действий не предпринималось. Процесс сдвинулся с мертвой точки только, когда был выполнен проект реставрации крыши.