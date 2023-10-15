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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:17

иллюстрация

Плотину на Оше передали в собственность Омской области

15 октября 2023, 06:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Решение принято ради безопасного использования сооружения.

Плотина в истоке Оши принята в собственность Омской области. Ранее принадлежала муниципалитету Крутинского района. Об изменениях сообщил министр имущественных отношений региона Евгений Козлов.

Цель передачи прав — «обеспечение безопасности гидротехнического сооружения при использовании водного объекта и осуществления природоохранных мероприятий».

Дальше плотину передадут в управление минприроды. Напомним, площадь объекта — более 316 квадратных метров, расположен на въезде в деревню Усть-Логатка. Также в областную собственность принят и земельный участок под плотиной — еще 17 240 «квадратов».

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#Омск#Омская область#Правительство#Новости#Собственность#Крутинский район
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