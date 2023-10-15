Плотину на Оше передали в собственность Омской области

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Плотина в истоке Оши принята в собственность Омской области. Ранее принадлежала муниципалитету Крутинского района. Об изменениях сообщил министр имущественных отношений региона Евгений Козлов.
Цель передачи прав — «обеспечение безопасности гидротехнического сооружения при использовании водного объекта и осуществления природоохранных мероприятий».
Дальше плотину передадут в управление минприроды. Напомним, площадь объекта — более 316 квадратных метров, расположен на въезде в деревню Усть-Логатка. Также в областную собственность принят и земельный участок под плотиной — еще 17 240 «квадратов».