Пропавшую 13-летнюю омичку с фиолетовыми волосами нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили о завершении поисков 13-летней школьницы с яркой внешностью, не вернувшейся домой вечером 3 мая. Как сообщается, волонтерам стало известно, что ребенок может находиться в соседнем городе у подруги.
Благодаря взаимодействию правоохранительных органов двух регионов информацию удалось оперативно проверить и подтвердить — уже в скором времени девочку вернут родителям. Также в ведомстве отметили, что ничего незаконного по отношению с ребенком не произошло. Причины внезапного «побега» из дома не сообщаются.
Напомним, сообщение о пропаже школьницы появилось в минувшую субботу, 4 мая. По данным, предоставленным МВД, ребенок уже не раз самовольно уходил из дома.