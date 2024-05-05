Пропавшую 13-летнюю омичку с фиолетовыми волосами нашли в Новосибирске

Благодаря взаимодействию правоохранительных органов двух регионов информацию удалось оперативно проверить и подтвердить — уже в скором времени девочку вернут родителям. Также в ведомстве отметили, что ничего незаконного по отношению с ребенком не произошло. Причины внезапного «побега» из дома не сообщаются.