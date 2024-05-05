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Пропавшую накануне в Омске 13-летнюю школьницу обнаружили в Новосибирске

Пропавшую 13-летнюю омичку с фиолетовыми волосами нашли в Новосибирске

5 мая 2024, 06:14

Пропавшую накануне в Омске 13-летнюю школьницу обнаружили в Новосибирске

Найти девушку удалось благодаря информации, собранной волонтерами.

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили о завершении поисков 13-летней школьницы с яркой внешностью, не вернувшейся домой вечером 3 мая. Как сообщается, волонтерам стало известно, что ребенок может находиться в соседнем городе у подруги.

Благодаря взаимодействию правоохранительных органов двух регионов информацию удалось оперативно проверить и подтвердить — уже в скором времени девочку вернут родителям. Также в ведомстве отметили, что ничего незаконного по отношению с ребенком не произошло. Причины внезапного «побега» из дома не сообщаются.

Напомним, сообщение о пропаже школьницы появилось в минувшую субботу, 4 мая. По данным, предоставленным МВД, ребенок уже не раз самовольно уходил из дома.

Не вернулась из школы. В Омске начали поиски 13-летней девочки с фиолетовыми волосами
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новосибирск#Родители#Новости#Поиск#Волонтеры#Пропажа#Школьница#Правоохранительные органы#Регионы#Информация
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