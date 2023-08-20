В Омской области разберут плотину, из-за которой пересыхала Оша

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Крутинский районный суд вынес решение по делу об обмелении реки Оша. В мае прошлого года по указанию главы района работники МУП «Крутинское» с помощью земляного грунта возвели дамбу недалеко от Усть-Логатки. Это привело к прекращению стока воды в русле Оши.
Позже выяснилось: сооружение возвели без разрешительных документов, проекта и сметы, без необходимых экспертиз и согласований. При работе был нарушен режим водоохранной хоны и прибрежной защитной полосы Оши. Строительство дамбы привело к сокращению уровня воды в русле руки ниже по течению, в нескольких местах водоем пересох, нарушились пути миграции рыбы. Более того, на месте изъятия грунта нарушен плодородный слой почвы, нанес вред местным флоре и фауне.
Все перечисленное суд счел за ущерб водному объекту и животному миру. Вердикт: администрация Крутинского района обязана устранить незаконно засыпанный грунт, чтобы обеспечить свободный водоток Оши.
Напомним, о жалобах местных жителей на обмеление водоема мы рассказывали в начале августа: