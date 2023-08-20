В Омской области разберут плотину, из-за которой пересыхала Оша

Позже выяснилось: сооружение возвели без разрешительных документов, проекта и сметы, без необходимых экспертиз и согласований. При работе был нарушен режим водоохранной хоны и прибрежной защитной полосы Оши. Строительство дамбы привело к сокращению уровня воды в русле руки ниже по течению, в нескольких местах водоем пересох, нарушились пути миграции рыбы. Более того, на месте изъятия грунта нарушен плодородный слой почвы, нанес вред местным флоре и фауне.