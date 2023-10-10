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Омского водителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе, приговорили к 5 годам

Омского водителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе, приговорили к 5 годам

10 октября 2023, 06:52
Фото: Прокуратура Омской области
Трагедия произошла в мае нынешнего года на улице Хабаровской. Водитель скрылся с места ДТП, однако позже самостоятельно пришел в полицию. Женщина скончалась до приезда врачей.

В Октябрьском суде Омска вынесли приговор 44-летнему омичу. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека, сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вечером 18 мая нынешнего года мужчина ехал за рулем своего автомобиля BMW X3 по улице Хабаровской по встречной полосе со скоростью больше 110 км/ч. При обгоне попутного транспорта, водитель не заметил женщину, которая подошла к пешеходному переходу.

Мужчина попытался избежать столкновения, но не сумел. Остановившись на обочине, водитель выбежал к потерпевшей, увидел, что она сильно травмирована, сел в машину и уехал. 65-летняя женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Водителя объявили в розыск, но он самостоятельно пришел в полицию. Свою вину подсудимый частично признал. Также пояснил, что место аварии оставил в связи с плохим самочувствием подруги, которая ехала с ним в машине.

Ранее мужчину неоднократно штрафовали за нарушения ПДД.

Водителя приговорили к 5 годам колонии общего режима. Также подсудимый должен будет выплатить 1,7 млн супругу погибшей.

В Омске сбивший насмерть женщину водитель BMW сам сдался в полицию
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