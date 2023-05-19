В Омске сбивший насмерть женщину водитель BMW сам сдался в полицию

Отметим, что в этот же вечер в городе произошла еще одна смертельная авария. Трагедия случилась в районе Омской гуманитарной академии. На дороге по улице 22-го Партсъезда водитель сбил неизвестного мужчину. Он тут же скончался от полученных травм на проезжей части.