В Омске сбивший насмерть женщину водитель BMW сам сдался в полицию

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Несчастный случай произошел вчера вечером, 18 мая. Сообщение о ДТП сотрудники Госавтоинспекции получили в 19:20. Как сообщают в полиции, авария со смертельным исходом случилась на улице Хабаровской. В районе дома № 41 водитель (мужчина 1979 года рождения) сбил на авто марки BMW пешехода. Женщина 1958 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.
После ДТП водитель иномарки скрылся, из-за чего полиции пришлось объявить его в розыск. В этот же вечер спустя какое-то время мужчина сам приехал в подразделение Госавтоинспекции. По данным ведомства, признаков опьянения не было.
Отметим, что в этот же вечер в городе произошла еще одна смертельная авария. Трагедия случилась в районе Омской гуманитарной академии. На дороге по улице 22-го Партсъезда водитель сбил неизвестного мужчину. Он тут же скончался от полученных травм на проезжей части.