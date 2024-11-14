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Не понижай градус! Развеиваем 5 популярных мифов об алкоголе
14 ноября, 06:34
Опасный паразит. Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб
22 июля, 13:43
Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец
3 июня, 10:17
В Омске подросток решил перебежать дорогу и попал под колеса иномарки
На улице Вавилова 16-летний парень решил перейти дорогу в неположенном месте, что привело к ДТП и больнице.
28 марта, 06:26
Никакой тюрьмы. Управляющий фирмы из Омска выплатит семье погибшего подростка 1 млн
26 марта, 05:30
2023
Оторвалась селезенка. Омич жестоко избил свою сожительницу и попал под суд
В суд уголовное дело направила прокуратура Ленинского округа Омска.
21 ноября 2023, 12:20
2022
Травмы на полмиллиона. Велосипедист из Омска отсудил крупную компенсацию у водителя
Водитель авто нарушил правила дорожного движения, которые привели к тяжелым травмам у велосипедиста.
14 июля 2022, 09:20

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