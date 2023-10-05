Суд отказался отменять очередную сделку обанкротившегося «Сибэлектрощита»

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
8-й арбитражный апелляционный суд принял решение по делу о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий этой фирмы Михаил Ахматгалиев подал заявление о признании недействительной сделки «Сибэлектрощита» с ООО «Форпост+» и о возвращении «Форпостом+» в конкурсную массу 2,8 млн рублей. Арбитражный суд удовлетворить это заявление отказался, Ахматгалиев подал апелляционную жалобу, но и во второй инстанции, как выяснилось, потерпел неудачу.
— Постановлением 8 Арбитражного апелляционного суда от 04.10.2023 определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, — говорится в официальном сообщении.
Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Оно было признано банкротом в конце 2021 года. С этого момента фирмой руководит конкурсный управляющий Ахматгалиев, которому удалось оспорить несколько сделок «Сибэлектрощита» с аффилированными фирмами («Диэлектро» и «Сибирский кабель») и обязать Зотова оплатить убытки компании.
Интересно, что Зотов является бенефициаром и «Форпоста+», который занимается арендой и управлением недвижимостью. Эта компания была объявлена несостоятельным должником через полтора месяца после «Сибэлектрощита».