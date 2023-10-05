Суд отказался отменять очередную сделку обанкротившегося «Сибэлектрощита»

8-й арбитражный апелляционный суд принял решение по делу о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий этой фирмы Михаил Ахматгалиев подал заявление о признании недействительной сделки «Сибэлектрощита» с ООО «Форпост+» и о возвращении «Форпостом+» в конкурсную массу 2,8 млн рублей. Арбитражный суд удовлетворить это заявление отказался, Ахматгалиев подал апелляционную жалобу, но и во второй инстанции, как выяснилось, потерпел неудачу.