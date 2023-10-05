Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Суд отказался отменять очередную сделку обанкротившегося «Сибэлектрощита»

Суд отказался отменять очередную сделку обанкротившегося «Сибэлектрощита»

5 октября 2023, 04:05
Фото: 1MI
Конкурсный управляющий получил отказ в апелляционной инстанции.

8-й арбитражный апелляционный суд принял решение по делу о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий этой фирмы Михаил Ахматгалиев подал заявление о признании недействительной сделки «Сибэлектрощита» с ООО «Форпост+» и о возвращении «Форпостом+» в конкурсную массу 2,8 млн рублей. Арбитражный суд удовлетворить это заявление отказался, Ахматгалиев подал апелляционную жалобу, но и во второй инстанции, как выяснилось, потерпел неудачу.

— Постановлением 8 Арбитражного апелляционного суда от 04.10.2023 определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, — говорится в официальном сообщении.

Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Оно было признано банкротом в конце 2021 года. С этого момента фирмой руководит конкурсный управляющий Ахматгалиев, которому удалось оспорить несколько сделок «Сибэлектрощита» с аффилированными фирмами («Диэлектро» и «Сибирский кабель») и обязать Зотова оплатить убытки компании.

Интересно, что Зотов является бенефициаром и «Форпоста+», который занимается арендой и управлением недвижимостью. Эта компания была объявлена несостоятельным должником через полтора месяца после «Сибэлектрощита».

Обанкротившийся «Сибэлектрощит» продал на торгах автомобиль за 7 млн рублей
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сибэлектрощит#Дела о банкротстве
Подпишитесь
Стало известно, почему учебную сирену было слышно не во всем Омске
Сегодня, 02:40
Проезд за 50 рублей. Омичи пожаловались на самовольную установку цен в маршрутке №100
Вчера, 10:58
Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей
Сегодня, 04:42
В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
Вчера, 08:07
Зарплата до 66 тысяч. В Омске требуются сотрудники ЗАГСа и секретари суда
Сегодня, 04:03
100 деревьев для Омской крепости. Волонтеры озеленили исторический центр города
Сегодня, 03:57