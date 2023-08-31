Суд обязал Сергея Зотова оплатить убытки «Сибэлектрощита»

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Арбитражный суд Омской области принял очередное решение в рамках дела о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Город55 уже писал о том, что конкурсный управляющий Михаил Ахматгалиев винит бенефициара фирмы Сергея Зотова в нанесении ей финансового ущерба, и сегодня стало известно, что судья поддержал эти обвинения.
Когда-то Зотов, будучи и владельцем, и руководителем «Сибэлектрощита», одобрил выплату самого себе дивидендов в размере 10 млн рублей. Кроме того, он как физлицо заключил со своей фирмой договор, в соответствии с которым получил еще 7,5 млн рублей. Ахматгалиев эти действия оспорил и потребовал вернуть деньги в конкурсную массу. Кроме того, один из кредиторов «Сибэлектрощита», АО «Группа Свердловэлектро», подала в суд иск о взыскании с Зотова в пользу его фирмы убытков на сумму в 37 млн рублей. Суд эти требования объединил и вынес решение.
— В судебном заседании, состоявшимся 29.08.2023 г., судом была оглашена резолютивная часть определения по делу, согласно которому заявление конкурсного управляющего и конкурсного кредитора удовлетворено частично, — говорится в официальном сообщении.
Это значит, что Зотов обязан вернуть в конкурсную массу 28,5 млн рублей. История с 7,5 млн, полученными по договору, выделена в самостоятельное производство, и суду только предстоит с ней разобраться.
Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Финансовые проблемы у него и у Зотова лично начались в 2021 году. Вчера, 30 августа, стало известно, что конкурсный управляющий добился отмены сделки «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой, ООО «Диэлектро», на 99 млн рублей.