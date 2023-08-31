Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

иллюстрация

Суд обязал Сергея Зотова оплатить убытки «Сибэлектрощита»

31 августа 2023, 04:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Бизнесмену придется выплатить не меньше 28 млн рублей.

Арбитражный суд Омской области принял очередное решение в рамках дела о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Город55 уже писал о том, что конкурсный управляющий Михаил Ахматгалиев винит бенефициара фирмы Сергея Зотова в нанесении ей финансового ущерба, и сегодня стало известно, что судья поддержал эти обвинения.

Когда-то Зотов, будучи и владельцем, и руководителем «Сибэлектрощита», одобрил выплату самого себе дивидендов в размере 10 млн рублей. Кроме того, он как физлицо заключил со своей фирмой договор, в соответствии с которым получил еще 7,5 млн рублей. Ахматгалиев эти действия оспорил и потребовал вернуть деньги в конкурсную массу. Кроме того, один из кредиторов «Сибэлектрощита», АО «Группа Свердловэлектро», подала в суд иск о взыскании с Зотова в пользу его фирмы убытков на сумму в 37 млн рублей. Суд эти требования объединил и вынес решение.

— В судебном заседании, состоявшимся 29.08.2023 г., судом была оглашена резолютивная часть определения по делу, согласно которому заявление конкурсного управляющего и конкурсного кредитора удовлетворено частично, — говорится в официальном сообщении.

Это значит, что Зотов обязан вернуть в конкурсную массу 28,5 млн рублей. История с 7,5 млн, полученными по договору, выделена в самостоятельное производство, и суду только предстоит с ней разобраться.

Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Финансовые проблемы у него и у Зотова лично начались в 2021 году. Вчера, 30 августа, стало известно, что конкурсный управляющий добился отмены сделки «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой, ООО «Диэлектро», на 99 млн рублей.

Обанкротившийся «Сибэлектрощит» бросил «дочку» — «Строймонтажкомплект»
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сергей Зотов#Сибэлектрощит
Подпишитесь
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Вчера, 08:30
Без гриппа, но с ОРВИ. Роспотребнадзор рассказал, чем в преддверии осени болеют омичи
Сегодня, 03:16
Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года
Сегодня, 05:55
Режиссер Эмир Кустурица назвал Омск своим любимым городом в России
Сегодня, 02:51
Миллиардный контракт. Омский депстрой ищет реконструктора дороги на 10 лет Октября
Сегодня, 04:39
Экс-начальнику омского УМВД прочат выход в отставку из-за серьезных нарушений
Вчера, 12:54