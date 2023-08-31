Суд обязал Сергея Зотова оплатить убытки «Сибэлектрощита»

Когда-то Зотов, будучи и владельцем, и руководителем «Сибэлектрощита», одобрил выплату самого себе дивидендов в размере 10 млн рублей. Кроме того, он как физлицо заключил со своей фирмой договор, в соответствии с которым получил еще 7,5 млн рублей. Ахматгалиев эти действия оспорил и потребовал вернуть деньги в конкурсную массу. Кроме того, один из кредиторов «Сибэлектрощита», АО «Группа Свердловэлектро», подала в суд иск о взыскании с Зотова в пользу его фирмы убытков на сумму в 37 млн рублей. Суд эти требования объединил и вынес решение.