Хоценко обсудил с министром энергетики России вопросы газификации в Омской области

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Вчера, 2 октября, губернатор Омской области встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. Они обсуждали вопросы газификации и газоснабжения региона, а также присоединение к электросетям крупного агрокомплекса.
Участники встречи рассмотрели вопрос газоснабжения Тевризского, Знаменского и Тарского районов.
Особое внимание стороны уделили социальной газификации.
«До конца 2023 года планируем ввести в эксплуатацию шесть газонаполнительных компрессорных станций и расширять пропускную способность газотранспортной системы. Так сможем подключить еще больше новых потребителей», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Николай Шульгинов отметил, что социальная газификация остается одной из приоритетных задач, а интересы отдельных организаций не должны мешать работе Единого оператора газификации.
«Минэнерго готово оказать содействие для консолидации имущества отдельных проблемных ГРО с дальнейшей их передачей компании Группы „Газпром“ или в собственность региона», — сообщил министр.
Николай Шульгинов отметил, что Омская область обладает потенциалом в сфере развития нефтехимии. На территории региона находится предприятие «Титан», которое перерабатывает сжиженные углеводородные газы и планирует создать масштабное производство.