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Хоценко обсудил с министром энергетики России вопросы газификации в Омской области

Хоценко обсудил с министром энергетики России вопросы газификации в Омской области

3 октября 2023, 04:14
Фото: Правительство Омской области
Социальная газификация остается одной из приоритетных задач.

Вчера, 2 октября, губернатор Омской области встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. Они обсуждали вопросы газификации и газоснабжения региона, а также присоединение к электросетям крупного агрокомплекса.

Участники встречи рассмотрели вопрос газоснабжения Тевризского, Знаменского и Тарского районов.

Особое внимание стороны уделили социальной газификации.

«До конца 2023 года планируем ввести в эксплуатацию шесть газонаполнительных компрессорных станций и расширять пропускную способность газотранспортной системы. Так сможем подключить еще больше новых потребителей», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Николай Шульгинов отметил, что социальная газификация остается одной из приоритетных задач, а интересы отдельных организаций не должны мешать работе Единого оператора газификации.

«Минэнерго готово оказать содействие для консолидации имущества отдельных проблемных ГРО с дальнейшей их передачей компании Группы „Газпром“ или в собственность региона», — сообщил министр.

Николай Шульгинов отметил, что Омская область обладает потенциалом в сфере развития нефтехимии. На территории региона находится предприятие «Титан», которое перерабатывает сжиженные углеводородные газы и планирует создать масштабное производство.

#Омск#Омская область#Газпром#Москва#Газификация#Поддержка#Электросети#Газоснабжение#Евгений Игишев
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