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Газпром

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2024
Объемы переработки нефти Омского НПЗ возросли на 4%
11 октября, 08:54
С 1 июля в России подорожает газ
Исключений не будет: и население, и представители промышленной сферы будут платить больше за голубое топливо. С декабря россияне платят на 8,5% больше, а теперь цены поднимут еще на 8%.
6 июня, 14:15
«Газпромнефть-СМ» представила эффективные сервисные решения промышленным предприятиям
На Омском заводе смазочных материалов прошла технологическая конференция, в которой приняли участие специалисты из сферы транспорта и обслуживания техники, а также металлургии и агропромышленного сектора.
7 мая, 07:15
«Дочка» «Газпрома» потребовала от «Центра имени Хруничева» 50 млн рублей
16 апреля, 08:42
2023
Фонд стратегического развития Омской области проиграл тяжбу с фондом Газпрома
9 ноября 2023, 09:57
Хоценко обсудил с министром энергетики России вопросы газификации в Омской области
3 октября 2023, 04:14
«Газпромнефть» вложила 500 миллиардов рублей в экологическую модернизацию Омского НПЗ
В репортаже о развитии омского НПЗ репортеры федерального канала «Россия-24» уделили особое внимание вопросам модернизации на предприятии.
2 октября 2023, 11:06
На встрече Хоценко, Миллер и Турчак обсудили основные направления сотрудничества
Одной из основных тем был вопрос о реализации программы развития газоснабжения и газификации в Омской области на 2021–2025 годы.
16 августа 2023, 13:57
«Сила Сибири — 2» без Омской области. Газопровод в Китай построят в обход региона
Строительство газопровода могло увеличить поступление налоговых отчислений в региональный бюджет и увеличить количество рабочих мест.
17 апреля 2023, 09:20
2021
Омский НПЗ стал лидером по налоговым отчислениям в консолидированный бюджет
В региональном УФНС назвали предприятия с наибольшими отчислениями налогов в консолидированный бюджет РФ по итогам девяти месяцев 2021 года.
25 октября 2021, 09:52
На будущем катализаторном заводе «Газпром нефти» в Омске монтируют новое оборудование
4 июня 2021, 08:48

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