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Published Сегодня, 14:43

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Сбои в работе Wildberries, таксист-извращенец и эвакуация в Марьяновку. Омск сегодня

29 сентября 2023, 14:43
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители разных регионов начали массово жаловаться на перебои в работе известного интернет-магазина

Сегодня в социальных сетях маркетплейса «Wildberries» пользователи активно жаловались как на работу приложения, так и на работу сайта. Более, того с трудом работала даже техподдержка. На сообщения сотрудники не отвечали, такая же ситуация сложилась с горячей лилией. Также пользователи сообщали о пропаже функции отслеживания: в приложении на время перестали отображаться заказанные вещи. Подробнее о сбое читайте в материале.

Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе Wildberries
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Новость №2. Омский таксист из автомобиля показывал свое «достоинство» школьницам

Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении 33-летнего омского таксиста. Выяснилось, что 23 сентября, сидя за рулем иномарки, он остановился возле 13-летней девочки в селе Лузино и спросил, как проехать по адресу. После этого показал школьнице свой половой орган. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Сотрудники органов подозревают, что это не первый такой случай с его участием.

Показывал свое «достоинство». Стало известно, как омский таксист развращал школьниц
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Новость №3. Омичей предупредили об учениях по гражданской обороне с эвакуацией в Марьяновку

Стало известно, что 3 октября в Омске пройдут учения по гражданской обороне. Тренировки состоятся во всех регионах страны. Источник Города55 в региональном правительстве сообщил, что в рамках учений будут развертываться сборно-локационные пункты, также пройдет эвакуация людей в Марьяновку от железнодорожного вокзала.

Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
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Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
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