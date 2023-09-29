Сбои в работе Wildberries, таксист-извращенец и эвакуация в Марьяновку. Омск сегодня

Сегодня в социальных сетях маркетплейса «Wildberries» пользователи активно жаловались как на работу приложения, так и на работу сайта. Более, того с трудом работала даже техподдержка. На сообщения сотрудники не отвечали, такая же ситуация сложилась с горячей лилией. Также пользователи сообщали о пропаже функции отслеживания: в приложении на время перестали отображаться заказанные вещи. Подробнее о сбое читайте в материале.