Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне

Легенда учений гласит, что в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможно радиоактивное загрязнение, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда, сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на документы Роспотребнадзора.