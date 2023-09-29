Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
В Омске в ближайший вторник, 3 октября, пройдут учения по гражданской обороне. Тренировки состоятся во всех регионах страны. Подробнее об учениях Городу55 рассказал собственный источник в региональном правительстве.
«Будут развертываться сборно-локационные пункты. Пройдет эвакуация людей в Марьяновку от железнодорожного вокзала», — сообщил источник.
Других подробностей пока не приводится.
Легенда учений гласит, что в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможно радиоактивное загрязнение, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда, сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на документы Роспотребнадзора.
Ранее Город55 рассказывал о пожарно-тактических учениях МЧС. В тренировке участвовали 50 спасателей и 9 единиц техники. Учения впервые прошли в высотном жилом доме.