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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Омичей предупредили об учениях по гражданской обороне с эвакуацией в Марьяновку

Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне

29 сентября 2023, 05:38
Фото: Город55

Омичей предупредили об учениях по гражданской обороне с эвакуацией в Марьяновку

По легенде, учения пройдут в условиях военного положения и разрушения 70% жилья.

В Омске в ближайший вторник, 3 октября, пройдут учения по гражданской обороне. Тренировки состоятся во всех регионах страны. Подробнее об учениях Городу55 рассказал собственный источник в региональном правительстве.

«Будут развертываться сборно-локационные пункты. Пройдет эвакуация людей в Марьяновку от железнодорожного вокзала», — сообщил источник.

Других подробностей пока не приводится.

Легенда учений гласит, что в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможно радиоактивное загрязнение, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда, сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на документы Роспотребнадзора.

Ранее Город55 рассказывал о пожарно-тактических учениях МЧС. В тренировке участвовали 50 спасателей и 9 единиц техники. Учения впервые прошли в высотном жилом доме.

У омских сотрудников МЧС впервые прошли тактические учения в высотном жилом доме
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#Общество#Омск#Омская область#Учения#Учебная тревога#Тревога#Евгений Игишев
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