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Подозреваемый работал в службе такси

Показывал свое «достоинство». Стало известно, как омский таксист развращал школьниц

29 сентября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Подозреваемый работал в службе такси

Омский таксист показывал свое достоинство школьницам прямо из автомобиля

За развратные действия мужчину арестовали и отправили в СИЗО.

Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении 33-летнего омского таксиста, который стал фигурантом уголовного дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

«Предварительно, 23 сентября, сидя за рулем автомобиля Datsun одной из таксомоторных компаний, он остановился возле 13-летней девочки в селе Лузино и спросил, как проехать по адресу. После этого показал школьнице свой половой орган», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Также, как ранее сообщал Город55, установлена причастность данного эксгибициониста к подобному деянию в отношении еще одной несовершеннолетней девочки. Впрочем, силовики подозревают, что потерпевших может быть намного больше.

Омского таксиста, обвиняемого в развращении ребенка, отправили на два месяца в СИЗО
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