Показывал свое «достоинство». Стало известно, как омский таксист развращал школьниц

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении 33-летнего омского таксиста, который стал фигурантом уголовного дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».
«Предварительно, 23 сентября, сидя за рулем автомобиля Datsun одной из таксомоторных компаний, он остановился возле 13-летней девочки в селе Лузино и спросил, как проехать по адресу. После этого показал школьнице свой половой орган», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Также, как ранее сообщал Город55, установлена причастность данного эксгибициониста к подобному деянию в отношении еще одной несовершеннолетней девочки. Впрочем, силовики подозревают, что потерпевших может быть намного больше.