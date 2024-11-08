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Опасное хобби: омского студента арестовали за распространение наркотиков
8 ноября, 10:36
Перед наступающей зимой. В Омске за 2,9 млн продают цех по пошиву пуховиков
4 октября, 08:21
Грозит пожизненное. В Омске задержали наркокурьера с 500 граммами «синтетики»
Мужчина перевозил наркотики между регионами России.
21 марта, 06:18
Несколько тонн пустоты. Покупка контейнера обернулась потерей денег для омича
Обещанную тару мужчине так и не доставили — продавец оказался мошенником.
17 марта, 12:41
2023
Гуляла с собакой и делала закладки. В Омске задержали иностранку с кило героина
На подозреваемую завели уголовное дело, ей грозит вплоть до пожизненного. Собаку пристроили в добрые руки.
23 ноября 2023, 07:29
Возможность отменить заказ. Омичам рассказали о новых правилах работы Wildberries
15 ноября 2023, 12:09
Сбои в работе Wildberries, таксист-извращенец и эвакуация в Марьяновку. Омск сегодня
29 сентября 2023, 14:43
Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе Wildberries
По словам пользователей, в приложении и на сайте магазина невозможно сделать заказ и увидеть «отложенные» товары.
29 сентября 2023, 10:43
Омичи за полгода потратили в интернет-магазинах 23,7 млрд рублей
17 августа 2023, 07:53
Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная
15 июня 2023, 05:34
Цветы и книги. Что чаще всего покупают омичи в интернете
25 апреля 2023, 10:50

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