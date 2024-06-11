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Учебная эвакуация

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2024
Шопинг на вертолете, эвакуация из торгового центра и приближение жары. Омск сегодня
11 июня, 14:33
Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня
16 мая, 14:45
2023
Опаздывающие авиакомпании, проезд за 50 рублей и лжеминирование школы. Омск сегодня
4 октября 2023, 13:44
Сбои в работе Wildberries, таксист-извращенец и эвакуация в Марьяновку. Омск сегодня
29 сентября 2023, 14:43
Из Сбербанка в центре Омска эвакуировали несколько сотен сотрудников
Как оказалось, тревога была учебной.
27 апреля 2023, 07:25
2022
Срочная «эвакуация» и ликвидация «пожара». В ТЦ Омска провели пожарные учения
Эвакуация сотрудников, дым, заполняющий весь этаж, помощь пострадавшим и ликвидация возгорания. Все это продемонстрировали спасатели.
27 октября 2022, 10:11
Проверка реакции. Из омского колледжа гражданской авиации эвакуировали 300 курсантов
В колледже прошла тренировочная эвакуация из-за ненастоящего пожара.
3 октября 2022, 07:02

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