Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе Wildberries

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
С проблемой столкнулись жители многих регионов России. В социальных сетях маркетплейса пользователи активно жалуются как на работу приложения, так и на работу сайта. По их словам, обращения в техподдержку ничего не дают, а звонки на горячую лилию остаются без ответа.
«Раздел „Задать вопрос“ не работает, а сайт совсем не грузится. Ужас!», — жалуется один из пользователей в социальной сети.
Более того, любители онлайн-шоппинга заметили, что из-за сбоев в работе магазина приходят не все чеки на оплаченный товар, также задерживается возврат денежных средств. Пользователи сообщают и о пропаже отслеживания: в приложении перестали отображаться заказанные вещи.
«Интернет-магазин не грузится ни на компьютере, ни на телефоне. Да, приложение открывается, но заказа, оформленного вчера, теперь там нет», — рассказала покупательница, столкнувшаяся со сбоем.