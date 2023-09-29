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Published Сегодня, 10:43

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Омичи массово жалуются на сбои в работе популярного интернет-магазина

Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе Wildberries

29 сентября 2023, 10:43

Омичи массово жалуются на сбои в работе популярного интернет-магазина

По словам пользователей, в приложении и на сайте магазина невозможно сделать заказ и увидеть «отложенные» товары.

С проблемой столкнулись жители многих регионов России. В социальных сетях маркетплейса пользователи активно жалуются как на работу приложения, так и на работу сайта. По их словам, обращения в техподдержку ничего не дают, а звонки на горячую лилию остаются без ответа.

«Раздел „Задать вопрос“ не работает, а сайт совсем не грузится. Ужас!», — жалуется один из пользователей в социальной сети.

Более того, любители онлайн-шоппинга заметили, что из-за сбоев в работе магазина приходят не все чеки на оплаченный товар, также задерживается возврат денежных средств. Пользователи сообщают и о пропаже отслеживания: в приложении перестали отображаться заказанные вещи.

«Интернет-магазин не грузится ни на компьютере, ни на телефоне. Да, приложение открывается, но заказа, оформленного вчера, теперь там нет», — рассказала покупательница, столкнувшаяся со сбоем.
Фото: Город55
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#Интернет#Омск#Омская область#Интернет-торговля#Интернет-магазин#Новости#Сбой#Анастасия Баянова#Сбой в работе
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