Строители Омской области перейдут на электронный документооборот

Теперь она будет представлять собой электронные документы без дублирования на бумажном носителе. Документацию в цифровом варианте начнут создавать при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета. Также изменения будут касаться проектов некоммерческих организаций, учредителем которых является Омская область.