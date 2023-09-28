Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Строители Омской области перейдут на электронный документооборот

Строители Омской области перейдут на электронный документооборот

28 сентября 2023, 04:39
Фото: правительство Омской области
Будет создана единая база для взаимодействия участников рынка.

В России формируют цифровую вертикаль строительной отрасли. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил перевести всю соответствующую исполнительную документацию в электронный формат.

Теперь она будет представлять собой электронные документы без дублирования на бумажном носителе. Документацию в цифровом варианте начнут создавать при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета. Также изменения будут касаться проектов некоммерческих организаций, учредителем которых является Омская область.

Субъекты РФ, государственный и муниципальные заказчики, проектировщики и подрядчики начнут работать в единой цифровой среде управления жизненным циклом строящихся объектов. Благодаря технологии информационного моделирования (ТИМ) и информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) согласование и подписание документов будет происходить быстрее. Нововведение вступит в силу к маю 2024 года.

Торговля и строительство — самые прибыльные отрасли в Омской области
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Строительство#Документы#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
Супругам умерших омских чиновников выдадут матпомощь в виде двух окладов
Вчера, 06:26
Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе
Сегодня, 06:03
«Мы с вами на одной волне». Популярный комик Чебатков назвал Омск супергородом
Сегодня, 03:21
«Я плакала, дети ревели». Омичка прокомментировала объявление о продаже ее сына
Сегодня, 03:57
Омский ресторан «Пеликан» за 800 тысяч снова обслужит банкеты губернатора
Сегодня, 05:41
В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Сегодня, 05:18