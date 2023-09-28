Строители Омской области перейдут на электронный документооборот

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В России формируют цифровую вертикаль строительной отрасли. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил перевести всю соответствующую исполнительную документацию в электронный формат.
Теперь она будет представлять собой электронные документы без дублирования на бумажном носителе. Документацию в цифровом варианте начнут создавать при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета. Также изменения будут касаться проектов некоммерческих организаций, учредителем которых является Омская область.
Субъекты РФ, государственный и муниципальные заказчики, проектировщики и подрядчики начнут работать в единой цифровой среде управления жизненным циклом строящихся объектов. Благодаря технологии информационного моделирования (ТИМ) и информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) согласование и подписание документов будет происходить быстрее. Нововведение вступит в силу к маю 2024 года.