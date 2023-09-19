Торговля и строительство — самые прибыльные отрасли в Омской области

Еще одна многочисленная группа богатейших омичей — строители (и зданий, и дорог). Их меньше — 16 из 100, каждый 6-й, но при этом они занимают в рейтинге очень выгодные позиции. В первой десятке строителей четверо, и к ним примыкает Алексей Царук, сделавший состояние на торговле строительными материалами.