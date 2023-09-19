Торговля и строительство — самые прибыльные отрасли в Омской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В этой группе диапазон достаточно широк — от продуктового ритейла (им занимаются, например, неизменные «звезды» рейтинга Виктор Шкуренко и Дмитрий Шадрин) до торговли сельхозтехникой, на которой специализируется семья Заболотских.
Еще одна многочисленная группа богатейших омичей — строители (и зданий, и дорог). Их меньше — 16 из 100, каждый 6-й, но при этом они занимают в рейтинге очень выгодные позиции. В первой десятке строителей четверо, и к ним примыкает Алексей Царук, сделавший состояние на торговле строительными материалами.
Остальные успешные бизнесмены — специалисты по разным типам производства (пластмассы и пищевая упаковка, металлоконструкции, приборостроение и т. п.), представители ресторанного бизнеса, перевозчики, аграрии. Отдельная группа — пищевики разных специализаций. В частности, на первом месте уже не первый год Темури Латария, чей бизнес построен на производстве свинины, мяса индейки и продукции из них.