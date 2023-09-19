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Каждый третий богатый омич зарабатывает на торговле, каждый шестой - на строительстве

Торговля и строительство — самые прибыльные отрасли в Омской области

19 сентября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Каждый третий богатый омич зарабатывает на торговле, каждый шестой - на строительстве
Новая редакция рейтинга самых богатых людей Омской области получилась очень разнообразной. В списке есть бизнесмены самых разных специальностей, но при этом больше всего людей, зарабатывающих на торговле, — 30 из 100, почти каждый третий.

В этой группе диапазон достаточно широк — от продуктового ритейла (им занимаются, например, неизменные «звезды» рейтинга Виктор Шкуренко и Дмитрий Шадрин) до торговли сельхозтехникой, на которой специализируется семья Заболотских.

Еще одна многочисленная группа богатейших омичей — строители (и зданий, и дорог). Их меньше — 16 из 100, каждый 6-й, но при этом они занимают в рейтинге очень выгодные позиции. В первой десятке строителей четверо, и к ним примыкает Алексей Царук, сделавший состояние на торговле строительными материалами.

Остальные успешные бизнесмены — специалисты по разным типам производства (пластмассы и пищевая упаковка, металлоконструкции, приборостроение и т. п.), представители ресторанного бизнеса, перевозчики, аграрии. Отдельная группа — пищевики разных специализаций. В частности, на первом месте уже не первый год Темури Латария, чей бизнес построен на производстве свинины, мяса индейки и продукции из них.

Топ-100 богатых людей Омской области
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#Дороги#Омск#Омская область#Перевозчики#Строительство#Производство#Торговля#Новости#Ольга Акамова#Строительные материалы#Николай Эйхвальд
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