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Буше хорош не только на льду, но и в семейной жизни

Игрок омского «Авангарда» Буше пропустит первую игру сезона из-за беременной жены

28 августа 2023, 10:28
Фото: ХК Авангард
Буше хорош не только на льду, но и в семейной жизни

В омском «Авангарде» объяснили пропажу нападающего Рида Буше рождением ребенка

Супруга хоккеиста должна скоро родить, и Рид решил присутствовать на родах.

Сегодня на тренировке «Авангарда», в том числе и на традиционном групповом фото перед стартом сезона, отсутствовал нападающий Рид Буше. Его пропажу объяснил главный тренер команды Михаил Кравец.

«„Авангард» — это большая семья, включая болельщиков. Действие, которое мы сделали по отношению к Риду, подтверждает, что мы не просто связаны разговорами, а действительно все так и есть. В прошлом сезоне Алексей Береглазов ждал ребенка, и мы его отпустили. Сейчас то же самое с Буше: жена беременна, готова рожать, он хочет присутствовать на родах. Для нас это важно, и семья всегда на первом месте», — заявил Кравец.

По словам наставника «ястребов», договоренность о срочном отъезде была достигнута с Буше заранее.

«Договорились с ним заранее. К сожалению, он пропустит первый матч сезона. Но тут главное, чтобы с ребенком все было хорошо, чтобы он был счастлив, вернулся в хорошем настроении и продолжил сезон», — считает главный тренер команды.

Напомним, «Авангард» стартует в новом сезоне КХЛ уже в эту субботу, 2 сентября, сибирским дерби с новосибирской «Сибирью».

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