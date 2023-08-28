Игрок омского «Авангарда» Буше пропустит первую игру сезона из-за беременной жены

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Сегодня на тренировке «Авангарда», в том числе и на традиционном групповом фото перед стартом сезона, отсутствовал нападающий Рид Буше. Его пропажу объяснил главный тренер команды Михаил Кравец.
«„Авангард» — это большая семья, включая болельщиков. Действие, которое мы сделали по отношению к Риду, подтверждает, что мы не просто связаны разговорами, а действительно все так и есть. В прошлом сезоне Алексей Береглазов ждал ребенка, и мы его отпустили. Сейчас то же самое с Буше: жена беременна, готова рожать, он хочет присутствовать на родах. Для нас это важно, и семья всегда на первом месте», — заявил Кравец.
По словам наставника «ястребов», договоренность о срочном отъезде была достигнута с Буше заранее.
«Договорились с ним заранее. К сожалению, он пропустит первый матч сезона. Но тут главное, чтобы с ребенком все было хорошо, чтобы он был счастлив, вернулся в хорошем настроении и продолжил сезон», — считает главный тренер команды.
Напомним, «Авангард» стартует в новом сезоне КХЛ уже в эту субботу, 2 сентября, сибирским дерби с новосибирской «Сибирью».