На матч с «Салават Юлаевым» омский «Авангард» выставит оптимальный состав

Posted Сегодня, 21:20
Published Сегодня, 21:20
Modified Сегодня, 21:20
Updated Сегодня, 21:20
Уже сегодня омский «Авангард» проведет свой заключительный матч на Fonbet Кубок Блинова и встретится с уфимским «Салават Юлаевым». На эту игру тренерский штаб «ястребов» намерен выпустить оптимальный состав, тот, что уже 2 сентября будет стартовать в Чемпионате КХЛ.
«Да, возможно, состав на игру с „Салават Юлаевым“ будет максимально оптимальным и приближен к старту Чемпионата», — заверил главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.
По заверениям Кравца, на лед выйдут и новички, — Райан Спунер и Иван Николишин, которые вчера впервые появились на омском льду в составе «Авангарда».
«Спунер и Николишин достаточно хорошо и уверенно отыграли. Поднаберут еще немного „физики“ и принесут еще больше пользы для команды. С „Салаватом“ они будут в составе. Оба в нормальной форме и уже достаточно отдохнули», — пообещал Кравец.
Напомним, что вчера «Авангард» уступил «Барысу» из Астаны со счетом 3:4. В этой игре Николишин отметился забитой шайбой.