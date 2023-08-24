На матч с «Салават Юлаевым» омский «Авангард» выставит оптимальный состав

Уже сегодня омский «Авангард» проведет свой заключительный матч на Fonbet Кубок Блинова и встретится с уфимским «Салават Юлаевым». На эту игру тренерский штаб «ястребов» намерен выпустить оптимальный состав, тот, что уже 2 сентября будет стартовать в Чемпионате КХЛ.