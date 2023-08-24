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В игре с Барысом новичок Авангарда Иван Николишин забросил гол

На матч с «Салават Юлаевым» омский «Авангард» выставит оптимальный состав

23 августа 2023, 21:20
Фото: ХК Авангард
В игре с Барысом новичок Авангарда Иван Николишин забросил гол

Омский «Авангард» выйдет на матч с «Салават Юлаевым» оптимальным составом

Новички команды, — Райан Спунер и Иван Николишин, по заверениям главного тренера, также будут в игре.

Уже сегодня омский «Авангард» проведет свой заключительный матч на Fonbet Кубок Блинова и встретится с уфимским «Салават Юлаевым». На эту игру тренерский штаб «ястребов» намерен выпустить оптимальный состав, тот, что уже 2 сентября будет стартовать в Чемпионате КХЛ.

«Да, возможно, состав на игру с „Салават Юлаевым“ будет максимально оптимальным и приближен к старту Чемпионата», — заверил главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

По заверениям Кравца, на лед выйдут и новички, — Райан Спунер и Иван Николишин, которые вчера впервые появились на омском льду в составе «Авангарда».

«Спунер и Николишин достаточно хорошо и уверенно отыграли. Поднаберут еще немного „физики“ и принесут еще больше пользы для команды. С „Салаватом“ они будут в составе. Оба в нормальной форме и уже достаточно отдохнули», — пообещал Кравец.

Напомним, что вчера «Авангард» уступил «Барысу» из Астаны со счетом 3:4. В этой игре Николишин отметился забитой шайбой.

Омский «Авангард» драматично уступил «Барысу» на Кубке Блинова
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