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Главный тренер омского «Авангарда» высказался о приезде Корбэна Найта в команду

27 июля 2023, 17:29
Фото: ХК Авангард
Нападающий Корбэн найт
По словам Михаила Кравца, на данном этапе он работает с теми, кто есть сейчас.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы по буллитам в товарищеском матче с «Омскими крыльями» ответил на вопрос о приезде Корбэна Найта на турнир в Сочи.

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«Это не ко мне вопрос, а к генеральному менеджеру и выше. Мы работаем с теми, кто есть сейчас на данном этапе», — заявил Кравец.

Добавим, что несколько дней подряд в СМИ муссируется тема, что канадский форвард Корбэн Найт решил завершить карьеру в КХЛ, и якобы по семейным обстоятельствам будет играть в Швейцарии. Эту информацию уже опроверг генменеджер «ястребов» Антон Курьянов, который заявил, что Найт и Буше присоединятся к команде на турнире в Сочи, который стартует 3 августа.

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