Главный тренер омского «Авангарда» высказался о приезде Корбэна Найта в команду

Добавим, что несколько дней подряд в СМИ муссируется тема, что канадский форвард Корбэн Найт решил завершить карьеру в КХЛ, и якобы по семейным обстоятельствам будет играть в Швейцарии. Эту информацию уже опроверг генменеджер «ястребов» Антон Курьянов, который заявил, что Найт и Буше присоединятся к команде на турнире в Сочи, который стартует 3 августа.