Главный тренер омского «Авангарда» высказался о приезде Корбэна Найта в команду

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы по буллитам в товарищеском матче с «Омскими крыльями» ответил на вопрос о приезде Корбэна Найта на турнир в Сочи.
«Это не ко мне вопрос, а к генеральному менеджеру и выше. Мы работаем с теми, кто есть сейчас на данном этапе», — заявил Кравец.
Добавим, что несколько дней подряд в СМИ муссируется тема, что канадский форвард Корбэн Найт решил завершить карьеру в КХЛ, и якобы по семейным обстоятельствам будет играть в Швейцарии. Эту информацию уже опроверг генменеджер «ястребов» Антон Курьянов, который заявил, что Найт и Буше присоединятся к команде на турнире в Сочи, который стартует 3 августа.