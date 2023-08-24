Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов рассказал, что ему снятся поплавки

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов в разговоре с корреспондентом Города55 откровенно рассказал, что на отдыхе он за любой спорт, природу, рыбалку и шашлыки.
«Я люблю активный отдых, когда где-то на природе с палатками. Отдыхаешь, общаешься, жаришь шашлыки. Обожаю баню в любом виде. А хобби — это рыбалка», — рассказал Шарипзянов.
При этом, по словам хоккеиста, всяким фидерам и спиннингам он предпочитает классическую ловлю рыбы.
«Не люблю я, когда там куча снастей, приманок и удилищ, спиннингов и фидеров. Я как в детстве, когда накопал червей на огороде, положил их в баночку, пришел на речку — и сидишь, ждешь, что поплавок уйдет под воду», — поведал капитан «ястребов».
И тут, по заверениям Дамира, для него не столько важен улов, как сам процесс.
«Мне важен сам факт рыбалки, процесс, а не улов. Посидеть в тишине, почувствовать какое-то умиротворение. Сидишь на берегу, вдали от суеты, и просто смотришь на поплавок. Мне потом все это и поплавок еще долго снятся», — откровенно поведал Дамир Шарипзянов.
Полное интервью с защитником «ястребов» читайте по нашей ссылке ниже.