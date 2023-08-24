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Капитан ястребов любит порыбачить в тишине

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов рассказал, что ему снятся поплавки

24 августа 2023, 07:25
Фото: ХК Авангард
Капитан ястребов любит порыбачить в тишине

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился откровениями о своих снах

Защитник «ястребов» поведал о своих увлечениях, хобби и свободном времени.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов в разговоре с корреспондентом Города55 откровенно рассказал, что на отдыхе он за любой спорт, природу, рыбалку и шашлыки.

«Я люблю активный отдых, когда где-то на природе с палатками. Отдыхаешь, общаешься, жаришь шашлыки. Обожаю баню в любом виде. А хобби — это рыбалка», — рассказал Шарипзянов.

При этом, по словам хоккеиста, всяким фидерам и спиннингам он предпочитает классическую ловлю рыбы.

«Не люблю я, когда там куча снастей, приманок и удилищ, спиннингов и фидеров. Я как в детстве, когда накопал червей на огороде, положил их в баночку, пришел на речку — и сидишь, ждешь, что поплавок уйдет под воду», — поведал капитан «ястребов».

И тут, по заверениям Дамира, для него не столько важен улов, как сам процесс.

«Мне важен сам факт рыбалки, процесс, а не улов. Посидеть в тишине, почувствовать какое-то умиротворение. Сидишь на берегу, вдали от суеты, и просто смотришь на поплавок. Мне потом все это и поплавок еще долго снятся», — откровенно поведал Дамир Шарипзянов.

Полное интервью с защитником «ястребов» читайте по нашей ссылке ниже.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Если не хоккей, то математика!»
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