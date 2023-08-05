Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:56

Published Сегодня, 20:56

Modified Сегодня, 21:22

Updated Сегодня, 21:22

Изображение материала

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов рассказал, как молодежи попасть в состав

5 августа 2023, 20:56
Фото: ХК авангард
Дамир Шарипзянов уверен, что молодежь в составе Авангарда в этом сезоне себя еще покажет
По словам защитника, все зависит от самих хоккеистов и еще некоторых нюансов. .

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов раскрыл секрет о том, как молодым хоккеистам в системе клуба попасть в основной состав главной команды.

«Молодежь сегодня себя очень хорошо показала. Тот же Мурылев [Артем] красавец, — забил две, практически, и Ренйнгард [Илья] тоже. Они хорошие, быстрые парни, будут правильно играть — все у них будет хорошо. По поводу игры в основе, то все зависит только от них самих, как тренеры любят говорить», — уверен Шарипзянов.

Велик шанс, что и Мурылев и Рейнгард, да и другая молодежь, в обязательном порядке выйдут на лед на предсезонном турнире в Омске, — Fonbet Кубок Блинова.

5 команд и 10 игр. В Омске пройдет хоккейный Кубок Блинова
Узнать подробнее
«У нас отличная школа и хорошая молодежь, я думаю, что они не последние, кто будет в составе. Мы же будем им всячески помогать в этом сезоне», — пообещал капитан «ястребов».
Первый выход молодых хоккеистов в предсезонке не вышел комом
Видео: Город55

Напомним, сегодня на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open «Авангард» практически «уничтожил» питерский СКА со счетом 5:1. В этом матче у Илья Рейгарда три голевые передачи, а у Артема Мурылева гол и пас.

Омский «Авангард» уверенно одолел питерский СКА на турнире в Сочи
Узнать подробнее
Читайте также:
Главный тренер омского «Авангарда» оценил первую игру: «Главное, что победили»Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Играем в Сочи, а половина трибун красные»Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Самая проблемная линия у нас — нападение»
#Василий Попов#Новости#Эксклюзивы#Общество#Город#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Авангард хоккей#Хоккей#КХЛ#Турнир#Омск#Омская область#Россия#Сочи#Дамир Шарипзянов#Илья Рейнгард#Артем Мурылев#Видео
Подпишитесь
Участниками Сибирского международного марафона в Омске стали 5500 человек из 6 стран
Сегодня, 04:14
«Вечная вонь». В Омске режим неблагоприятных условий продлили до 6 августа
Сегодня, 07:29
Вход запрещен. Омичей не пустили на празднование Дня города
Сегодня, 12:34
«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
Сегодня, 05:46
Попаримся. МУП «Банное хозяйство» ищет арендаторов для своих бань в Омске
Сегодня, 08:53
Надвигается шторм. Праздничные выходные в Омске будут дождливыми и ветреными
Сегодня, 11:14