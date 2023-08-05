Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов рассказал, как молодежи попасть в состав

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 21:22
Updated Сегодня, 21:22
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов раскрыл секрет о том, как молодым хоккеистам в системе клуба попасть в основной состав главной команды.
«Молодежь сегодня себя очень хорошо показала. Тот же Мурылев [Артем] красавец, — забил две, практически, и Ренйнгард [Илья] тоже. Они хорошие, быстрые парни, будут правильно играть — все у них будет хорошо. По поводу игры в основе, то все зависит только от них самих, как тренеры любят говорить», — уверен Шарипзянов.
Велик шанс, что и Мурылев и Рейнгард, да и другая молодежь, в обязательном порядке выйдут на лед на предсезонном турнире в Омске, — Fonbet Кубок Блинова.
«У нас отличная школа и хорошая молодежь, я думаю, что они не последние, кто будет в составе. Мы же будем им всячески помогать в этом сезоне», — пообещал капитан «ястребов».
Напомним, сегодня на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open «Авангард» практически «уничтожил» питерский СКА со счетом 5:1. В этом матче у Илья Рейгарда три голевые передачи, а у Артема Мурылева гол и пас.